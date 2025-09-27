بنك القاهرة عمان
مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

3 ساعات ago
وطنا اليوم – التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، مدير عام مؤسسة “محافظتي” للعمل التطوعي والتدريب المهندس عبدالله بني هاني وعدداً من أعضاء المؤسسة، لبحث التعاون في مجالات العمل التطوعي وتمكين الشباب.

وأكد اللواء المعايطة حرص الأمن العام على دعم الشباب وإشراكهم في البرامج التوعوية والمجتمعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، مشدداً على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيم الانتماء.

من جانبه، أشاد بني هاني بدور الأمن العام في خدمة المجتمع، مؤكداً سعي المؤسسة لتعزيز تعاونها مع المديرية بما يمكّن الشباب من المساهمة في بناء الوطن.

وفي ختام اللقاء، دار حوار موسع أجاب خلاله اللواء المعايطة على استفسارات المشاركين، مؤكداً استعداد الأمن العام لدعم المبادرات الشبابية الهادفة.


