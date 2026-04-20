ابو الخيل يرعى احتفال مدرسة زرقاء ماعين الأساسية المختلطة بيوم العَلَم الأردني

وطنا اليوم – رعى مدير التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل، اليوم احتفال مدرسة زرقاء ماعين الأساسية المختلطة بيوم العَلَم الأردني ، الذي نظمته المدرسة بالتعاون مع قسم الإشراف التربوي في مديرية تربية مادبا.

وتضمن الاحتفال الوطني المهيب إقامة معرض فني متميز بعنوان “أجمل تصميم للعلم الأردني”، بمشاركة واسعة من الطلبة والكوادر التعليمية.

وافتتح الدكتور أبو الخيل فعاليات المعرض، الذي ضم مجسمات ولوحات إبداعية خطّتها أنامل الطلبة، جسّدت ببراعة رمزية العلم الأردني وقيمته في وجدان الأجيال، وعبر ابو الخيل عن إعجابه بالمستوى الفني الرفيع للأعمال، مؤكداً أن العَلَم ليس مجرد راية، بل قصة فخر واعتزاز تروي تاريخ الوطن ومستقبله.

كما اشتمل الحفل على برنامج وطني منوّع، تضمن:

قصائد شعرية ألقاها الطلبة، تغنّت بجمال الراية الهاشمية وشموخها.

وفقرات فنية واستعراضية وفلكلورية عبّر من خلالها الطلبة عن معاني الولاء والانتماء لتراب الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة.

وتم تقييم المجسمات من قبل لجنة تحكيم مختصة، حيث جرى في ختام الفعالية تكريم المدارس الفائزة تقديراً لإبداعهم وتميّزهم، إضافة إلى تقديم شهادات تقدير لجميع الطلبة المشاركين في هذا الاحتفال الوطني المميز، إلى جانب تقديم الضيافة للحضور في أجواء سادها الفرح والتقدير.

وشكرت المديرية ادارة المدرسة والمعلمات على جهودهن المباركة، كما عبرت عن شكرها الخاص لمستشار التطوير الأستاذ أمين القعايدة، ولمديرة المدرسة الفاضلة حنان القباعي وكادرها المميز، بإشراف المعلمات عالية الحويان واحلام ابو رضوان وعائشة الهميسات وبراءة ابو العدوس وللمشرفين التربويين ( الدكتور مرام البدور، الدكتورة مي الرواشدة ، الدكتور ماجد الرضاونة، الأستاذ أيمن معايعة، الأستاذة مي البلوي، الأستاذة اعتدال الفروخ، الأستاذة رانيا الموعد)، كما تم تقديم الشكر والتقدير لقسم الرقابة وقسم الشبكات على دعمهم وجهودهم في إنجاح هذه الفعالية.



