ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وقد نواصل ضرب أهداف إضافية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستصل “في مرحلة ما” إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض، مؤكدا أن هذا اليورانيوم يخضع للمراقبة وأن “قوة الفضاء الأميركية تتولى الأمر”.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع “ذي ناشونال ديسك”، أنه إذا اقترب أي شخص من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض “فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره”.

وأكد أنه “لا يمكن أبدا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، معتبرا أن طهران لو امتلكت هذا السلاح “لكانت استخدمته ضد إسرائيل والشرق الأوسط”.

وقال إن إيران “مهزومة عسكريا”، مضيفا أنه “ربما لا يدركون ذلك، لكنني أعتقد أنهم يدركونه”.

وأوضح ترامب أنه لم يقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، بل قال إن الإيرانيين “تعرضوا للهزيمة”، مضيفا أن ذلك “لا يعني القضاء عليهم تماما”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحرك عسكريا ضد إيران “لأسبوعين إضافيين” وتضرب “كل هدف من الأهداف المحددة”، موضحا أن واشنطن كانت تسعى لتحقيق أهداف معينة داخل إيران “وربما أنجزنا نحو 70% منها”، مع بقاء أهداف أخرى “ما يزال من الوارد جدا استهدافها”.

وأضاف أن إيران “ليست لديها بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات”، مشيرا إلى أنه “تم القضاء على 3 طبقات من القيادة الإيرانية”.

وأكد ترامب أنه حتى في حال عدم استهداف بقية الأهداف الإيرانية، فإن إعادة بناء قدرات طهران “ستتطلب سنوات عديدة”، مضيفا: “إذا غادرنا اليوم فسيتطلب الأمر من إيران 20 عاما لإعادة بناء قدراتها”.