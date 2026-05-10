الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أدان الأردن، الأحد، الاعتداء الذي تعرّضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة بوساطة طائرة مسيّرة؛ معتبرا ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، وتضامنه المطلق مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982


