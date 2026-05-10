بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المواصفات والمقاييس: بدء تعديل عدادات سيارات التاكسي غدا الاثنين

49 دقيقة ago
المواصفات والمقاييس: بدء تعديل عدادات سيارات التاكسي غدا الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، مساء الأحد، عن استكمال استعداداتها الفنية واللوجستية لبدء تعديل عدادات سيارات الأجرة “التاكسي”، تماشياً مع التعرفة الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.
وقالت مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندسة لينا أبو عيطه إنه قد تقرر تمديد العمل ليصبح ستة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة، مع تمديد ساعات الدوام اليومي ليبدأ الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وينتهي استقبال التكاسي الساعة السابعة والنصف مساءً، مضيفةً بأن المؤسسة قد تلجأ لتمديد ساعات العمل لأكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة؛ تسهيلاً على أصحاب المركبات وضماناً لسرعة الإنجاز.
وأوضحت أبو عيطه أن المؤسسة ستعمل على استقبال سيارات الأجرة في مركز التحقق المترولوجي بمنطقة ماركا، شرق العاصمة عمّان، المعتمد لفحص العدادات والذي يمتلك إمكانات متطورة، ويضم (6) مسارب تتيح فحص (6) مركبات في آن واحد، مشيرة إلى أن مدة الفحص لا تتجاوز (5) دقائق منذ دخول المركبة وحتى خروجها. وتصل القدرة الاستيعابية للمركز إلى أكثر من (900) مركبة يومياً، وهي قدرة قابلة للزيادة وفقاً لمتطلبات العمل.
وبينت أن المؤسسة تستقبل سيارات التاكسي لغايات تعديل تعرفة العداد كذلك في مقر فرع إقليم الشمال في إربد، ومقرّ فرع إقليم الجنوب في العقبة، بالإضافة إلى مشغل نقابة أصحاب عدادات التاكسي في عمان ومشغل “سالتوس” في مدينة السلط، منوّهة على وجود مندوبي المؤسسة في تلك المشاغل.
ودعت المؤسسة السائقين إلى مراجعة هذه المراكز لتصويب أوضاع عداداتهم وفق التعرفة الجديدة، مؤكدة استمرار كوادرها في الرقابة لضمان دقة القياس وحماية حقوق أطراف عملية النقل كافة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:00

الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية

19:40

نتنياهو: يمكن الدخول إلى إيران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب

19:29

الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له الكويت عبر عدد من المسيّرات

19:25

ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وقد نواصل ضرب أهداف إضافية

19:21

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تشيد بإنجازات الفوسفات الأردنية وخططها التوسعية

19:07

المومني: الشباب شركاء في التحديث وخط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي

16:54

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يتحدث عن مشروع السردية الأردنية

16:49

الكويت والإمارات تعلنان التعامل مع مسيّرات فوق أراضيهما

16:44

نواب يدعون لتحقيق توازن بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي وتسريع الخدمات

16:41

الملكية الأردنية تُدشن خط جوي مباشر إلى دالاس بمعدل أربع رحلات اسبوعيًا

16:25

طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

16:22

تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026