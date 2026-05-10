نتنياهو: يمكن الدخول إلى إيران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنّه يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصّب، معتبرًا أن ذلك “ليس مشكلة”.

وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس تناول نتنياهو مسألة إزالة اليورانيوم المخصّب من إيران، مشيرا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم “بالدخول والاستيلاء عليه”.

وأضاف أنّه لن يتحدث عن الوسائل العسكرية، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه برغبته في “الدخول إلى هناك”، معتبرًا أن الأمر “ممكن عمليًا”.

ورأى نتنياهو أنّه “إذا كان هناك اتفاق، فلماذا لا ندخل ونستولي عليه”، مضيفًا أن ذلك “أفضل طريقة”.

وأكد نتنياهو،، أن المواجهة العسكرية مع إيران لم تصل إلى نهايتها بعد، مشددا على أن الهدف القادم يجب أن يتركز على تفكيك القدرات النووية لطهران.

وحدد نتنياهو مطالب تل أبيب الرئيسية لضمان الأمن، وشملت:

تفكيك المنشآت: ضرورة تقويض مواكع التخصيب الإيرانية بشكل كامل.

ترحيل اليورانيوم: إخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، وصفا هذه المهمة بأنها “بالغة الأهمية وقابلة للتنفيذ”.

تحجيم الترسانة والوكلاء: التصدي للصواريخ الباليستية التي تسعى طهران لإنتاجها، وقطع الدعم عن وكلائها في المنطقة.