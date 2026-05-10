بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأردن يستهل مشواره في كأس آسيا 2027 بمواجهة أوزبكستان

3 ساعات ago
الأردن يستهل مشواره في كأس آسيا 2027 بمواجهة أوزبكستان

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية خلال الفترة بين 7 كانون الثاني و5 شباط 2027، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.
ويبدأ النشامى مشوارهم في البطولة بمواجهة أوزبكستان يوم 8 كانون الثاني 2027 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرّج.
ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام البحرين يوم 13 كانون الثاني على الملعب ذاته.
ويختتم المنتخب مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الشمالية يوم 17 كانون الثاني على ملعب الشباب في الرياض، بسعة تقارب 15 ألف متفرج.
وبحسب جدول البطولة، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
وفي حال تصدر الأردن المجموعة الثانية (B1)، فإنه سيواجه ثالث إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور الـ16 يوم 22 كانون الثاني، ضمن المباراة رقم 38 في جدول البطولة.
وتضم المجموعة الثالثة (إيران، سوريا، قيرغيزستان، الصين)، أما الرابعة فتضم (أستراليا، طاجيكستان، العراق، سنغافورة)، فيما تضم الخامسة (كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام، لبنان أو اليمن).
أما إذا تأهل وصيفا للمجموعة (B2)، فسيلتقي مع وصيف المجموعة السادسة F2)) التي تضم (قطر واليابان وتايلاند وإندونيسيا)، يوم 24 كانون الثاني ضمن المباراة رقم 42.
أما إذا حظي المنتخب بالتأهل كمركز ثالث فإنه يلاقي المتصدر من المجموعة الأولى التي تضم (السعودية، الكويت، عُمان، فلسطين)، إذ تلعب المباراة يوم 23 كانون الثاني 2027


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:17

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر الشطناوي والزيود وأبو شريعة والمجالي والدهيسات

20:41

الأمن يوضّح قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص

20:22

الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة

20:12

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة

20:08

تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما تحت إدارة الحكومة

20:00

الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية

19:40

نتنياهو: يمكن الدخول إلى إيران والاستيلاء على اليورانيوم المخصب

19:29

الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له الكويت عبر عدد من المسيّرات

19:25

ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وقد نواصل ضرب أهداف إضافية

19:21

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تشيد بإنجازات الفوسفات الأردنية وخططها التوسعية

19:12

المواصفات والمقاييس: بدء تعديل عدادات سيارات التاكسي غدا الاثنين

19:07

المومني: الشباب شركاء في التحديث وخط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026