بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش

وطنا اليوم_افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المعرض الفني التشكيلي للموهوبين ضمن مبادرة ” في كل بيت فنان” الذي يحمل هذا عنوان “إنتظر عنوان جديد” اليوم السبت، وتنظمه جمعية جرش للفنون التشكيلية بمبادرة من الفنان التشكيلي طارق العتوم في مركز زوار جرش التابع لمديرية سياحة جرش.

وقالت بني مصطفى إن مثل هذه المبادرات تنمي القدرات الإبداعية للأطفال وتصقل شخصياتهم وتنمي الهوايات والمهارات الفنية لديهم، مشيرة إلى أن هذا المعرض الذي يأتي بدعم من مهرجان جرش للثقافة والفنون، يؤكد أهمية المهرجان وتطلعاته وأبعاده الثقافية والفنية.

وتطلعت بني مصطفى إلى أن يكون لهؤلاء الأطفال الموهوبين الأثر الإيجابي على الساحة الأردنية، والانتقال إلى العالمية كجيل فني صاعد، داعية إلى استمرار إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بتبني مثل هذه المبادرات المجتمعية ودعمها.

و تجولت بني مصطفى خلال الافتتاح داخل أروقة المعرض للاطلاع على اللوحات الفنية، واستمعت إلى شرح قدمه الأطفال المشاركين عن أبعاد اللوحات التي قاموا برسمها، مشيدة بالمبادرة والقائمين عليها، وأهالي المشاركين الذين يدعمون إبداعات أبنائهم.

من جانبه، قال رئيس المبادرة الفنان التشكيلي طارق العتوم، إن إنطلاق أعمال مبادرة “في كل بيت فنان” يعود لعام 2019، وتهدف لإعداد البرامج والاهتمام بالأطفال من خلال تنظيم ورش تدريبية يتم عقدها، إضافة إلى تنفيذ برامج جدارية تشكيلية؛ لغايات صقل المواهب الإبداعية للمشاركين وتحفيزهم على المشاركة من خلال إقامة المعارض الفنية، والمسابقات.

وأضاف، أن عدد المشاركين بالمعرض القائم حاليا 12 طفلاً موهوباً.

وفي ختام الحفل، كرمت بني مصطفى الأطفال الموهبين المشاركين، والداعمين للمعرض بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في المحافظة وذوي الأطفال المشاركين.