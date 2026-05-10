عمان الأهلية تُفعّل اشتراك “دار المنظومة” لدعم البحث العلمي

وطنا اليوم:أعلنت كلية الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية عن تفعيل الاشتراك الرسمي في قواعد معلومات “دار المنظومة” لكافة طلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف كليات الجامعة، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين جودة الرسائل الجامعية وتطوير منظومة البحث العلمي وتوفير المصادر المعرفية للباحثين.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتطلعات الكادر الأكاديمي وطلبة الدراسات العليا، حيث تمنح “دار المنظومة” الباحثين قدرة الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات ضخمة تشتمل على آلاف الأبحاث العلمية المحكمة والرسائل والأطروحات الجامعية في مختلف التخصصات.