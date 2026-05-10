3 ساعات ago
69 قتيلا على الأقل في هجوم لميليشيا بشمال شرق الكونغو

وطنا اليوم:قتل 69 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون، بأيدي مسلحين على صلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية السبت.
وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوري الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف.
وأفادت المصادر بأن الهجوم الذي وقع في نهاية نيسان نفذته ميليشيا “كوديكو”.
وتأخر انتشال الضحايا أياما عدة بسبب انعدام الأمن في المنطقة جراء انتشار عناصر الميليشيا، بحسب المصادر.
وأفادت مصادر أمنية عن سقوط 69 قتيلا، في حين قال ديودونيه لوسا المسؤول في المجتمع المدني في إقليم ايتوري (شمال شرق) إن الحصيلة غير النهائية للهجوم “تتجاوز سبعين قتيلا”.
تزعم ميليشيا كوديكو الدفاع عن حقوق إتنية ليندو التي يعتمد أبناؤها بشكل أساسي على الزراعة، ولا سيما ضد إتنية هيما التي تعتمد أساسا على الرعي.
وتقول جماعة مسلحة أخرى ناشطة في المقاطعة، وهي المؤتمر من أجل الثورة الشعبية (سي آر بي)، إنها تقاتل دفاعا عن مصالح إتنية هيما.
كما تنشط جماعات مسلحة أخرى في المنطقة، أبرزها القوات الديمقراطية المتحالفة التي شكلها متمردون أوغنديون سابقون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية.
ومنذ عام 2021، ينتشر الجيش الأوغندي إلى جانب الجيش الكونغولي في الجزء الشمالي من شمال كيفو وفي إيتوري لمحاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.
ويلجأ الجيش الكونغولي أحيانا لميليشيا “كوديكو” كقوة مساعدة.


