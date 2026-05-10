محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،، ( المقال 2)

د. رافع شفيق البطاينة

تحدثت في المقال السابق مقدمة عامة عن الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ، وسأتحدث في هذا المقال عن أبرز عناوين محاور الخطة ، والشركاء في إعداد وتنفيذ محاور هذه الخطة وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب ،

ابرز المحاور المقترحة :

1 – محور التشريعات.

2 – محور التمكين الاقتصادي والتشغيل ومواجهة البطالة والاقتصاد الرقمي .

3 – محور التمكين والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان .

4 – محور الأمن المجتمعي ومواجهة الآفات الاجتماعية السلبية .

5 – محور الإعلام والتوجيه والإرشاد وتوعية الشباب.

6 – محور الثقافة التثقيف وتشجيع المواهب الشبابية

7 – محور الأعمال التطوعية والترفيهية .

8 – محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء المهارات المستقبلية .

9 – محور الهوية والسردية الوطنية وتعزيز الإنتماء الوطني .

أما الشركاء في إعداد وتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب يجب أن يكون من كافة الجهات المعنية المختصة الرسمية من القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة إلى الشباب أنفسهم ،

والشركاء مع وزارة الشباب هم :

1 – وزارة التربية والموارد البشرية ( التربية والتعليم والتعليم العالي سابقاً) .

2 – وزارة الثقافة.

3 – وزارة السياحة والآثار.

4 – وزارة البيئة .

5 – وزارة الاتصال والإعلام الرقمي .

6 – وزارة العمل.

7 – مديرية التوجيه المعنوي/ القوات المسلحة الأردنية.

8 – مديرية الأمن العام.

9 – وكالة الأنباء الأردنية.

10 – الهيئة المستقلة للانتخاب .

11 – المركز الوطني لحقوق الإنسان .

12 – هيئة شباب كلنا الاردن .

13 – صندوق الملك عبدالله للتنمية .

14 – مؤسسة التدريب المهني .

15 – خبراء شباب من القطاع الخاص.

16 – صندوق التنمية والتشغيل ، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية جيدكو ، JEDCO .

في المقال القادم سوف أقوم بتفصيل مهام كل محور .