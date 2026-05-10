محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،، ( المقال 2)

د. رافع شفيق البطاينة
تحدثت في المقال السابق مقدمة عامة عن الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ، وسأتحدث في هذا المقال عن أبرز عناوين محاور الخطة ، والشركاء في إعداد وتنفيذ محاور هذه الخطة وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب ،
ابرز المحاور المقترحة :
1 – محور التشريعات.
2 – محور التمكين الاقتصادي والتشغيل ومواجهة البطالة والاقتصاد الرقمي .
3 – محور التمكين والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان .
4 – محور الأمن المجتمعي ومواجهة الآفات الاجتماعية السلبية .
5 – محور الإعلام والتوجيه والإرشاد وتوعية الشباب.
6 – محور الثقافة التثقيف وتشجيع المواهب الشبابية
7 – محور الأعمال التطوعية والترفيهية .
8 – محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء المهارات المستقبلية .
9 – محور الهوية والسردية الوطنية وتعزيز الإنتماء الوطني .
أما الشركاء في إعداد وتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب يجب أن يكون من كافة الجهات المعنية المختصة الرسمية من القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة إلى الشباب أنفسهم ،
والشركاء مع وزارة الشباب هم :
1 – وزارة التربية والموارد البشرية ( التربية والتعليم والتعليم العالي سابقاً) .
2 – وزارة الثقافة.
3 – وزارة السياحة والآثار.
4 – وزارة البيئة .
5 – وزارة الاتصال والإعلام الرقمي .
6 – وزارة العمل.
7 – مديرية التوجيه المعنوي/ القوات المسلحة الأردنية.
8 – مديرية الأمن العام.
9 – وكالة الأنباء الأردنية.
10 – الهيئة المستقلة للانتخاب .
11 – المركز الوطني لحقوق الإنسان .
12 – هيئة شباب كلنا الاردن .
13 – صندوق الملك عبدالله للتنمية .
14 – مؤسسة التدريب المهني .
15 – خبراء شباب من القطاع الخاص.
16 – صندوق التنمية والتشغيل ، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية جيدكو ، JEDCO .
في المقال القادم سوف أقوم بتفصيل مهام كل محور .