عمان الأهلية تشارك بتنظيم وفعاليات مؤتمر البصريات الأردني الحادي عشر

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية بتنظيم وفعاليات مؤتمر البصريات الأردني الحادي عشر في البحر الميت خلال الفترة من ( 7- 8 \ 5 \ 2026 ) بالتعاون مع جمعية فاحصي البصر الأردنية ونقابة أصحاب مراكز البصريات الأردنية ،الى جانب عدد من الجهات الأكاديمية والطبية المحلية والإقليمية ، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمهنيين والطلبة.

وقد مثّل جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور غالب عريقات، عميد كلية العلوم الطبية المساندة الذي ألقى كلمة الجامعة في حفل الافتتاح ناقلا تحيات الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية ، الذي يؤكد دائمًا دعمه المتواصل لمسيرة العلم والمعرفة، وإيمانه العميق بدور الجامعات في صناعة المستقبل وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

و نقل أيضا كلمات الشكر من الاستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة ، الذي يحرص على أن تبقى جامعة عمان الأهلية منبرًا للتميز الأكاديمي، وبيئة حاضنة وداعمة للمؤتمرات العلمية التي تسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وتدعم مهنة البصريات في خدمة الإنسان والمجتمع.

ونوه الاستاذ الدكتور عريقات الى اعتزاز كلية العلوم الطبية المساندة بما حققه تخصص علم البصريات في الجامعة ، والذي يُعد أول برنامج على مستوى الجامعات الخاصة في هذا المجال على مستوى المملكة.

وأشاد بالدور الريادي الذي يقوم به الأستاذ الدكتور يزن قموه، رئيس قسم علم البصريات، في تعزيز الشراكات المجتمعية وتفعيل العلاقة بين القسم والمجتمع المحلي.

مؤكداً على دور نقابة أصحاب مراكز البصريات الأردنية خلال فترة انشاء القسم من خلال التشاور مع أرباب العمل وفتح قنوات التواصل مع من يرغب بالتجسير.

ومنوهاً أيضا الى دور جمعية فاحصي البصر الأردنية من خلال اتفاقية التعاون التي تم ابرامها مع كلية العلوم الطبية المساندة \ قسم علم البصريات، للمساهمة في استقطاب الطلبة وتوفير فرص التدريب لهم وعقد النشاطات العلمية والتي تجسدت في اقامة هذا المؤتمر.

هذا، وقد ساهم عدد من أعضاء الهيئة الأدارية في قسم علم البصريات في لجان التنظيم والاستقبال، مما أضفى طابعاً مهنياً راقياً على فعاليات المؤتمر.

وألقى عضو الهيئة التدريسية في قسم علم البصريات الدكتور بهاء الدين جبر، مجموعة من الورش والمحاضرات العلمية القيمة تناولت مواضيع مثل دور قسم علم البصريات في خدمة المجتمع المحلي.

وقد شكّل المؤتمر منصة فاعلة لتبادل المعرفة والخبرات العلمية في مجال البصريات.

ويذكر أن جامعة عمان الأهلية قامت بتسهيل حضور الطلبة والمهتمين من خلال توفير حافلات نقل من وإلى مكان انعقاد المؤتمر

كما جسدت الجامعة من خلال مشاركتها الفاعلة أنموذجًا يحتذى به في دعم المبادرات العلمية، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع العلمي والمهني، بما يحقق رؤى التقدم والتطور في مختلف المجالات.