الملكية تدشن خط طيران إلى دالاس لتسهيل حضور كأس العالم

وطنا اليوم:دشّنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأحد، خامس وجهاتها في أميركا الشمالية، بإطلاق خط عمّان – دالاس عبر أربع رحلات أسبوعياً.
وقالت الملكية إن الخط الجديد من شأنه تعزيز الربط بين منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، وتسهيل حركة السفر للجالية الأردنية والعربية في دالاس، إضافة إلى تسهيل سفر الراغبين بحضور مباريات كأس العالم.
وكانت أعلنت الملكية في عام 2025 عزمها إطلاق خط طيران مباشر جديد يربط بين العاصمة الأردنية عمّان ومطار دالاس فورت وورث الدولي (DFW) في ولاية تكساس الأميركية، ابتداءً من شهر أيار/ مايو 2026.


وفيات الأحد 10-5-2026