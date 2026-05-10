الملكية الأردنية : تحديث وتوسعة أسطول الشركة اكتمل ولا طائرات قديمة

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، الأحد، إن تحديث وتوسعة أسطول الملكية قد اكتمل، ولم تعد هناك طائرات قديمة ضمن الأسطول، موضحًا أن أعمار جميع الطائرات لا تتجاوز عامًا ونصف العام.

وأضاف، على هامش تدشين الملكية خط طيران إلى دالاس الأميركية، أن الملكية مستمرة في توسيع وجهاتها، حيث سيجري افتتاح وجهة جديدة إلى فيينا قبل نهاية العام.

ولفت إلى أن هناك تركيزًا على إطلاق رحلات منتظمة من العقبة إلى دول الخليج، مشددًا على أن التطور مستمر، سواء في الرحلات المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي أو من مطار الملك حسين في العقبة.

وأوضح أن الملكية تطمح بتشجيع السياحة من الولايات المتحدة الأميركية عبر توفير خطوط نقل جوي، معربا عن أمله بأن تهدأ الأمور في المنطقة، إضافة لانخفاض أسعار الوقود عالميا للتمكن من خفض أسعار تذاكر السفر.

دشّنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأحد، خامس وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية، بإطلاق خط عمّان – دالاس عبر أربع رحلات أسبوعياً.

وقالت الملكية إن الخط الجديد من شأنه تعزيز الربط بين منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، وتسهيل حركة السفر للجالية الأردنية والعربية في دالاس، إضافة إلى تسهيل سفر الراغبين بحضور مباريات كأس العالم.

وكانت أعلنت الملكية في عام 2025 عزمها إطلاق خط طيران مباشر جديد يربط بين العاصمة الأردنية عمّان ومطار دالاس فورت وورث الدولي (DFW) في ولاية تكساس الأميركية، ابتداءً من شهر أيار/ مايو 2026.