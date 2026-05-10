بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

غضب واسع بعد إهانة وزير النقل المصري لمهندس علناً

24 دقيقة ago
غضب واسع بعد إهانة وزير النقل المصري لمهندس علناً

وطنا اليوم:شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والانتقادات؛ إثر واقعة تعنيف وزير النقل المصري، كامل الوزير، مهندسًا خلال الافتتاح التجريبي للمرحلة الثانية من محور “ديروط”، وسط تنديد بما وُصف بالتعامل “غير اللائق”.
وبدأت الأزمة حين كان أحد المهندسين يقدم شرحاً تفصيلياً لبيانات المشروع، حيث وقع في زلة لسان بذكر اسم محافظة خطأً لموقع أحد المحاور، ورغم تصحيحه الفوري للمعلومة، كان رد فعل الوزير حاداً ومنفعلاً، إذ أمره بالاستبعاد من العرض ومغادرة المكان أمام الحضور، قائلاً: “امشي خالص من قدامي”.
ودخلت نقابة المهندسين في أسيوط على خط الأزمة عبر إصدار بيان شديد اللهجة، أعلنت فيه تضامنها الكامل مع عضوها، وأعربت عن استهجانها الشديد لهذه المعاملة، مؤكدة أن كرامة المهندس “ثابت مهني” لا يقبل المساس به.
واعتبرت النقابة أن هذا التصرف يخرج عن أخلاقيات العمل المهني، ولا يتوافق مع بيئة العمل المنضبطة في المشروعات القومية، مشددة على أن نجاح أي مشروع يعتمد بالأساس على التقدير المتبادل بين القيادة والمنفذين، وأنها لن تقبل بأي ممارسات تنتقص من مكانة المهندس.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين المهندسين والمتابعين، الذين أشاروا إلى أن ارتباك الموظف أمام المسؤول أمر وارد تقنياً ونفسياً، ولا يبرر الإهانة العلنية، خاصة بالنظر إلى المجهودات الشاقة التي يبذلها المهندسون في المواقع الإنشائية والصحراوية

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:25

طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

16:22

تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع

15:58

إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

15:49

الأمن: مشاجرة الزرقاء بين سائقي حافلات وسمسار ولا علاقة لها بالإتاوات

15:45

اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها

15:30

أبو السعود يشدد على العدالة في توزيع المياه ويستعرض خطة الصيف

15:00

الملكية الأردنية : تحديث وتوسعة أسطول الشركة اكتمل ولا طائرات قديمة

14:49

الدولة الرابحة والدولة الخاسرة: قراءة تحليلية مقارنة في العلاقة مع المواطن

13:59

إطلاق برنامج سفير uwallet لتعزيز تبنّي الحلول المالية الرقمية بين الطلبة

13:57

غرفة تجارة عمان تعلن عن مبادرة للمسؤولية المجتمعية والبيئية

13:53

توجيهات جديدة من المرشد لقائد مقر خاتم الأنبياء

13:44

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026