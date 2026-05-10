اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها

53 دقيقة ago
اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها

وطنا اليوم:قرّرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأردني لكرة السلة، الأحد، قبول الاستئناف المقدّم من نادي اتحاد عمّان والمتعلق بالاعتراض على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والسلوك بشأن الأحداث التي رافقت مباراته الثانية أمام النادي الفيصلي، ضمن سلسلة الدور النهائي من دوري CFI الممتاز للرجال بكرة السلة.
وبعد الاطلاع على ملف القضية كاملا، ودراسة الوثائق والمرفقات المقدمة ضمن لائحة الاستئناف، إضافة إلى مراجعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها ولائحة العقوبات، أصدرت لجنة الاستئناف القرارات الآتية:

1) فسخ القرار الوارد في البند (ثالثا) من القرار المستأنف، والمتعلق بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها، والالتزام بما ورد في قرارات لجنة المسابقات بالمحضر المشار إليه في البند (أ) من الوقائع، وذلك بإجماع أعضاء لجنة الاستئناف.

وكانت لجنة المسابقات قررت استكمال المباراة الثانية من لحظة توقفها مع تبقي 9:02 دقيقة من زمن الربع الرابع، وبطاقم التحكيم نفسه والإجراءات نفسها.

2) تعديل القرار الوارد في البند (ثانيا/7) من القرار المستأنف، بحيث يتم استكمال المباراة وفقا لما ورد في البند السابق دون حضور جماهيري (خلف أبواب مغلقة)، على أن تقام كذلك المباراتان الثالثة والرابعة من سلسلة الدور النهائي بين الفريقين دون جمهور (خلف أبواب مغلقة)، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة.

3) رد الاستئناف المقدم من نادي اتحاد عمّان فيما يتعلق بالبند (أولا/2) من القرار المستأنف، والخاص بالعقوبات المفروضة على اللاعب سام دانييل، وذلك لكون هذا البند قطعيا وغير خاضع للاستئناف، وبأغلبية الأعضاء.

4) رد الاستئناف المقدم من نادي اتحاد عمّان فيما يتعلق بعدم فرض أي عقوبة بحق اللاعب عمار بسطامي، وذلك لعدم وجود أي قرار أو إشارة تتعلق بهذا الموضوع ضمن القرار المستأنف أو في تقرير الحكام، وبأغلبية الأعضاء.

5) رد الاستئناف المقدّم من نادي اتحاد عمّان بخصوص البنود (ثانيا/1،2،6) من القرار المستأنف، والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على اللاعبين محمد شاهر وحسين عبابنة، إضافة إلى المدرب عبدالله أبو قورة، وذلك لكون هذه البنود قطعية ولا تخضع للاستئناف، بإجماع أغلبية الأعضاء.
وأكد الاتحاد الأردني لكرة السلة التزامه الكامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، وحرصه على ضمان العدالة والنزاهة والحفاظ على سلامة المنافسات الرياضية ضمن مختلف البطولات المحلية.


