الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له الكويت عبر عدد من المسيّرات

32 دقيقة ago
وطنا اليوم:أدان الأردن، الأحد، الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيّرات؛ معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا سافرًا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدًا لأمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.


وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026