أبو السعود يشدد على العدالة في توزيع المياه ويستعرض خطة الصيف

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال اجتماع خُصص لمتابعة خطة الصيف لقطاع المياه، ضرورة الالتزام الكامل بخطط التزويد المائي لتحسين الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع المياه بمختلف مناطق المملكة خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يولي ملف التزويد المائي أولوية قصوى، مع متابعة مستمرة للإجراءات والخطط الهادفة إلى مواجهة التحديات وتأمين احتياجات المواطنين.

وشدد أبو السعود على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع جاهزية الطواقم الفنية للتعامل مع الطوارئ، وتسريع معالجة الشكاوى، وتشغيل المصادر المائية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى استكمال مشاريع حفر وتأهيل الآبار وتركيب أنظمة المعالجة لزيادة كميات مياه الشرب.

وأكد أن الأولوية في التزويد ستكون للاستخدامات المنزلية، ثم الزراعية والصناعية والخدمية، مع الاستمرار في حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه وخطوط التوزيع، وتعزيز الرقابة الميدانية، وتحسين سرعة الاستجابة للصيانة والشكاوى عبر مركز الشكاوى الموحد (117116).