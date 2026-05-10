طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

وطنا اليوم:نظّم قسم التربية الرياضية في جامعة فيلادلفيا مسيرًا في منطقة العالوك بهدف استكشاف السياحة البيئية، بمشاركة (40) طالبًا وطالبة، انطلق من غابة السنجاب باتجاه القرى المجاورة لمسافة تجاوزت (15) كم.

وأسهم النشاط في تعريف الطلبة بالمناطق السياحية والبيئية في المنطقة، والتعرّف إلى الأعشاب والأشجار المنتشرة فيها، إلى جانب اكتسابهم العديد من المهارات الكشفية، مثل استخدام الحبال والعُقد، والتعامل مع البوصلة والخريطة وتحديد الاتجاهات، وغيرها من المهارات المرتبطة بالعمل الكشفي.

كما نفّذ الطلبة مجموعة من الألعاب الكشفية التي أضفت أجواءً من التفاعل والسعادة، وأسهمت في تنمية عدد من القيم والمهارات، أبرزها الصبر، والتعاون، والإيثار، والعمل بروح الفريق، فضلًا عن تعزيز الحس الوطني والانتماء من خلال التعرّف إلى مناطق جديدة في الأردن.

وأكد رئيس قسم التربية الرياضية الأستاذ الدكتور عبد الباسط الشرمان أهمية مشاركة الطلبة في مثل هذه الفعاليات، لما لها من دور في تنمية المهارات البدنية والكشفية وتعزيز روح التعاون والانتماء لدى الطلبة

ورافق الطلبة خلال النشاط كلٌّ من الدكتورة آلاء أبو العيون، والمدرس حمزة الطراونة، والكابتن محمد الزيود