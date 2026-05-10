بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

13 دقيقة ago
طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

وطنا اليوم:نظّم قسم التربية الرياضية في جامعة فيلادلفيا مسيرًا في منطقة العالوك بهدف استكشاف السياحة البيئية، بمشاركة (40) طالبًا وطالبة، انطلق من غابة السنجاب باتجاه القرى المجاورة لمسافة تجاوزت (15) كم.
وأسهم النشاط في تعريف الطلبة بالمناطق السياحية والبيئية في المنطقة، والتعرّف إلى الأعشاب والأشجار المنتشرة فيها، إلى جانب اكتسابهم العديد من المهارات الكشفية، مثل استخدام الحبال والعُقد، والتعامل مع البوصلة والخريطة وتحديد الاتجاهات، وغيرها من المهارات المرتبطة بالعمل الكشفي.
كما نفّذ الطلبة مجموعة من الألعاب الكشفية التي أضفت أجواءً من التفاعل والسعادة، وأسهمت في تنمية عدد من القيم والمهارات، أبرزها الصبر، والتعاون، والإيثار، والعمل بروح الفريق، فضلًا عن تعزيز الحس الوطني والانتماء من خلال التعرّف إلى مناطق جديدة في الأردن.
وأكد رئيس قسم التربية الرياضية الأستاذ الدكتور عبد الباسط الشرمان أهمية مشاركة الطلبة في مثل هذه الفعاليات، لما لها من دور في تنمية المهارات البدنية والكشفية وتعزيز روح التعاون والانتماء لدى الطلبة
ورافق الطلبة خلال النشاط كلٌّ من الدكتورة آلاء أبو العيون، والمدرس حمزة الطراونة، والكابتن محمد الزيود


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع

16:14

غضب واسع بعد إهانة وزير النقل المصري لمهندس علناً

15:58

إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

15:49

الأمن: مشاجرة الزرقاء بين سائقي حافلات وسمسار ولا علاقة لها بالإتاوات

15:45

اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها

15:30

أبو السعود يشدد على العدالة في توزيع المياه ويستعرض خطة الصيف

15:00

الملكية الأردنية : تحديث وتوسعة أسطول الشركة اكتمل ولا طائرات قديمة

14:49

الدولة الرابحة والدولة الخاسرة: قراءة تحليلية مقارنة في العلاقة مع المواطن

13:59

إطلاق برنامج سفير uwallet لتعزيز تبنّي الحلول المالية الرقمية بين الطلبة

13:57

غرفة تجارة عمان تعلن عن مبادرة للمسؤولية المجتمعية والبيئية

13:53

توجيهات جديدة من المرشد لقائد مقر خاتم الأنبياء

13:44

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026