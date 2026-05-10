بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

توجيهات جديدة من المرشد لقائد مقر خاتم الأنبياء

3 ساعات ago
توجيهات جديدة من المرشد لقائد مقر خاتم الأنبياء

وطنا اليوم:قال التلفزيون الإيراني إن قائد مقر خاتم الأنبياء قدّم للمرشد مجتبى خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة، وأكد للمرشد تمتع القوات الإيرانية بجاهزية عالية.
وأضاف التلفزيون أن قائد مقر خاتم الأنبياء أكد خلال لقائه المرشد أن أي خطأ أو اعتداء “سيُواجه بحزم وبسرعة”.
كما أكد وجود خطط للتصدي “للأعمال العدائية من الأمريكيين والصهاينة”.
وأشار التلفزيون إلى أن المرشد أصدر توجيهات جديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة “مواجهة الأعداء بقوة وحزم”.

بزشكيان: المفاوضات ليست استسلاماً
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنّه “يمكن حل المشكلات عبر تعاون الشعب والاعتماد على التماسك والوحدة الوطنية”، مُشدّداً على أنّ على الشعب “تفهم بواقعية أوضاع البلاد والقيود الموجودة، ومن الطبيعي أن تكون هناك صعوبات”.
وأوضح بزشكيان أنّ “شعبنا لن يخضع أبداً للعدو، والحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، بل يهدف لضمان حقوق إيران”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:25

طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

16:22

تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع

16:14

غضب واسع بعد إهانة وزير النقل المصري لمهندس علناً

15:58

إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

15:49

الأمن: مشاجرة الزرقاء بين سائقي حافلات وسمسار ولا علاقة لها بالإتاوات

15:45

اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها

15:30

أبو السعود يشدد على العدالة في توزيع المياه ويستعرض خطة الصيف

15:00

الملكية الأردنية : تحديث وتوسعة أسطول الشركة اكتمل ولا طائرات قديمة

14:49

الدولة الرابحة والدولة الخاسرة: قراءة تحليلية مقارنة في العلاقة مع المواطن

13:59

إطلاق برنامج سفير uwallet لتعزيز تبنّي الحلول المالية الرقمية بين الطلبة

13:57

غرفة تجارة عمان تعلن عن مبادرة للمسؤولية المجتمعية والبيئية

13:44

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026