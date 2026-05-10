توجيهات جديدة من المرشد لقائد مقر خاتم الأنبياء

وطنا اليوم:قال التلفزيون الإيراني إن قائد مقر خاتم الأنبياء قدّم للمرشد مجتبى خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة، وأكد للمرشد تمتع القوات الإيرانية بجاهزية عالية.

وأضاف التلفزيون أن قائد مقر خاتم الأنبياء أكد خلال لقائه المرشد أن أي خطأ أو اعتداء “سيُواجه بحزم وبسرعة”.

كما أكد وجود خطط للتصدي “للأعمال العدائية من الأمريكيين والصهاينة”.

وأشار التلفزيون إلى أن المرشد أصدر توجيهات جديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة “مواجهة الأعداء بقوة وحزم”.

بزشكيان: المفاوضات ليست استسلاماً

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنّه “يمكن حل المشكلات عبر تعاون الشعب والاعتماد على التماسك والوحدة الوطنية”، مُشدّداً على أنّ على الشعب “تفهم بواقعية أوضاع البلاد والقيود الموجودة، ومن الطبيعي أن تكون هناك صعوبات”.

وأوضح بزشكيان أنّ “شعبنا لن يخضع أبداً للعدو، والحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، بل يهدف لضمان حقوق إيران”.