3 ساعات ago
الصحفي حاكم الخضير ينال درجة الدكتوراه بتقدير “مشرف جداً” من جامعة منوبة التونسية

وطنا اليوم _

نال الباحث الصحفي حاكم سلامة المحمود الخضير درجة الدكتوراه بتقدير “مشرف جداً” من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منوبة في الجمهورية التونسية، بعد مناقشة أطروحته العلمية الموسومة بعنوان: “استخدام الصحفيين الأردنيين الشبكات الاجتماعية في ممارساتهم المهنية”.

وهدفت الأطروحة إلى دراسة استخدام الصحفيين الأردنيين للشبكات الاجتماعية واعتمادهم عليها في ممارساتهم المهنية، وقياس درجة ثقتهم ورضاهم عن المعلومات المتداولة عبر هذه الشبكات، فضلاً عن تقييم أثرها في ممارساتهم المهنية على المستويات المعرفية والسلوكية والوجدانية.

وتناولت الأطروحة إشكالية رئيسية تمثلت في طبيعة استخدام الصحفيين الأردنيين للشبكات الاجتماعية في عملهم اليومي، وأدوات التحقق التي يعتمدون عليها، والتحديات المهنية المرتبطة بهذا الاستخدام، ومدى الثقة والرضا عن هذه الشبكات بوصفها مصادر للمعلومات في التغطيات الإخبارية.

وكشفت نتائج الدراسة أن الشبكات الاجتماعية تحظى باستخدام واسع لدى الصحفيين الأردنيين، وأصبحت مصدراً رئيسياً للمعلومات في العمل الصحفي، غير أنها تطرح في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالمصداقية والتحقق من المعلومات، وتؤثر بصورة واضحة في الأداء المهني والوجداني للصحفيين.

كما أظهرت النتائج وجود فجوة بين وعي الصحفيين بأهمية التحقق من المعلومات وممارستهم الفعلية لها، إلى جانب تأثير الخوارزميات وتفاعل الجمهور في اختياراتهم التحريرية، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تطوير سياسات تحريرية واضحة وتعزيز برامج التدريب المستمر، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للشبكات الاجتماعية وتعزيز المهنية الصحفية.

وتأتي هذه الأطروحة في سياق الاهتمام الأكاديمي المتزايد بدراسة التحولات التي فرضتها الشبكات الاجتماعية على العمل الصحفي، وما أحدثته من تغيرات في مصادر المعلومات وآليات التحقق وصناعة القرار التحريري داخل المؤسسات الإعلامية، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الإعلامية الرقمية.


