بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي حتى إشعار آخر والأوقاف الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير

5 ساعات ago
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي حتى إشعار آخر والأوقاف الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير

وطنا اليوم-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين والوافدين إليه حتى إشعار آخر، بعد أن أجبرت صباحاً الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته بالقوة، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية وإغلاق كافة الحواجز والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه؛ في خطوة وصفها القائم بأعمال مدير الحرم، همام أبو مرخية، بالتعدي السافر والاعتداء الاستفزازي على حرمة المسجد وحق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ومن جانبها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان لها، هذا الإجراء التعسفي معتبرة إياه انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة واستهدافاً مباشراً يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف، كما نددت بالخطوة واصفة إياها بـ”التصعيد الخطير” والاستفزاز الصريح لمشاعر المسلمين حول العالم، ومشددة على أن الإغلاق يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، مع التحذير من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات الممنهجة التي تهدف لفرض واقع جديد داخل الحرم، ومطالبة الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لجم هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين بلا قيود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:43

الصحفي حاكم الخضير ينال درجة الدكتوراه بتقدير “مشرف جداً” من جامعة منوبة التونسية

13:57

بمتابعة ميدانية حاسمة من وزير الصحة: مستشفى الأمير حمزة يبدأ الأحد تطبيق آلية المواعيد الجديدة لإنهاء معضلة الاكتظاظ وتطوير جودة الرعاية

13:42

ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..أعتباراً من الأحد

13:10

الأردن ليس “حيطاً واطياً”.. رداً على فبركات “ترحيل العشائر والأجندات المشبوهة”

12:51

اتفاق التهدئة الأمريكي الإيراني يقود الأسهم العالمية لقفزة تاريخية ومستويات قياسية غير مسبوقة

12:13

النشامى في سويسرا: اللمسات الأخيرة تتأهب لمواجهة ودية تاريخية وعيونهم على مجموعتهم المونديالية.

12:08

تخصيص 5% من الشواغر الحكومية لأوائل الجامعات: خطوة استراتيجية لتمكين الكفاءات وتحديث الإدارة العامة

21:02

أبناء معان يجتمعون في ديوانهم “بيت معان”طبربور في عمان ثاني ايام عبد الأصحى المبارك

20:40

إعلان قائمة المنتخب النسوي لكرة القدم لملاقاة ماليزيا وفلسطين

20:23

مربي المواشي : تراجع الأسعار ينشط حركة البيع في أسواق الأضاحي

20:18

هل يستعين جعفر حسان بليلى عبد اللطيف؟

20:11

العقبة تشهد ذروة سياحية .. 100% إشغال في معظم الفنادق

وفيات
وفيات الخميس 28-5-2026وفيات الأربعاء 27 – 5 – 2026وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026