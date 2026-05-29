الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي حتى إشعار آخر والأوقاف الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير

وطنا اليوم-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين والوافدين إليه حتى إشعار آخر، بعد أن أجبرت صباحاً الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته بالقوة، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية وإغلاق كافة الحواجز والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه؛ في خطوة وصفها القائم بأعمال مدير الحرم، همام أبو مرخية، بالتعدي السافر والاعتداء الاستفزازي على حرمة المسجد وحق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ومن جانبها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان لها، هذا الإجراء التعسفي معتبرة إياه انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة واستهدافاً مباشراً يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف، كما نددت بالخطوة واصفة إياها بـ”التصعيد الخطير” والاستفزاز الصريح لمشاعر المسلمين حول العالم، ومشددة على أن الإغلاق يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، مع التحذير من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات الممنهجة التي تهدف لفرض واقع جديد داخل الحرم، ومطالبة الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري لجم هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين بلا قيود.