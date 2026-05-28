إعلان قائمة المنتخب النسوي لكرة القدم لملاقاة ماليزيا وفلسطين

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، بقيادة المدربة لمياء بومهدي، قائمة ضمت 25 لاعبة، تأهبا لملاقاة منتخبي ماليزيا وفلسطين، ودياً، الشهر المقبل في عمان، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة: شرين الشلبي، ملك شنك، سرين احريبي، جود العبادي، العنود غازي، رند أبوحسين، نور زوقش، لانا فراس، رنيم الداود، فرح الزبن، ليان العجارمة، عليا نائل، تقى غازي، فرح أبو تايه، ياسمين الأجرب، سيلين عكروش، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، لين البطوش، هيا أبو علي، مرح أبو تايه، ياسمين زريقات، رقية الفرارجة، بانة البيطار، ميساء جبارة.

ويبدأ منتخب النشميات، اليوم الخميس، معسكراً تدريبياً في عمان تحضيرا للمواجهتين، حيث يشارك في التدريبات اللاعبات المحليات بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.

ويلتقي منتخب النشميات مع ماليزيا وديا مساء الأربعاء 3 حزيران على ستاد الملك عبدالله الثاني، ويواجه فلسطين مساء الثلاثاء 9 من الشهر ذاته على الملعب نفسه.