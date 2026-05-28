بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

إعلان قائمة المنتخب النسوي لكرة القدم لملاقاة ماليزيا وفلسطين

ساعة واحدة ago
إعلان قائمة المنتخب النسوي لكرة القدم لملاقاة ماليزيا وفلسطين

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، بقيادة المدربة لمياء بومهدي، قائمة ضمت 25 لاعبة، تأهبا لملاقاة منتخبي ماليزيا وفلسطين، ودياً، الشهر المقبل في عمان، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.
وضمت القائمة: شرين الشلبي، ملك شنك، سرين احريبي، جود العبادي، العنود غازي، رند أبوحسين، نور زوقش، لانا فراس، رنيم الداود، فرح الزبن، ليان العجارمة، عليا نائل، تقى غازي، فرح أبو تايه، ياسمين الأجرب، سيلين عكروش، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، لين البطوش، هيا أبو علي، مرح أبو تايه، ياسمين زريقات، رقية الفرارجة، بانة البيطار، ميساء جبارة.
ويبدأ منتخب النشميات، اليوم الخميس، معسكراً تدريبياً في عمان تحضيرا للمواجهتين، حيث يشارك في التدريبات اللاعبات المحليات بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.
ويلتقي منتخب النشميات مع ماليزيا وديا مساء الأربعاء 3 حزيران على ستاد الملك عبدالله الثاني، ويواجه فلسطين مساء الثلاثاء 9 من الشهر ذاته على الملعب نفسه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:02

أبناء معان يجتمعون في ديوانهم “بيت معان”طبربور في عمان ثاني ايام عبد الأصحى المبارك

20:23

مربي المواشي : تراجع الأسعار ينشط حركة البيع في أسواق الأضاحي

20:18

هل يستعين جعفر حسان بليلى عبد اللطيف؟

20:11

العقبة تشهد ذروة سياحية .. 100% إشغال في معظم الفنادق

19:40

اتصالات لبنانية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء صور التاريخية

19:28

قرابة 5 آلاف زائر لتلفريك عجلون في أول يومي عيد الأضحى

19:19

عقوبات أوروبية على مستوطنين بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين

19:16

أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية

18:21

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

16:57

المصري يكتب : الحرية الحقيقية والحرية المزيّفة بين وعي الإنسان وخداع الشعارات

16:55

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات وحجاج أردنيون يشيدون بالخدمات

16:52

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنىء وتبارك لجلالة الملك وسمو ولي العهد بعيد الاضحى

وفيات
وفيات الخميس 28-5-2026وفيات الأربعاء 27 – 5 – 2026وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026