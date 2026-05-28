مربي المواشي : تراجع الأسعار ينشط حركة البيع في أسواق الأضاحي

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية مربي المواشي في الأردن، زعل الكواليت، أن اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الطلب على الأضاحي مقارنة باليوم الأول، بالتزامن مع تراجع واضح في الأسعار، خصوصا على “الروماني الكبير”.
وأوضح الكواليت الخميس، أن أسعار هذا النوع انخفضت نتيجة تراجع الطلب على الأوزان الكبيرة التي تصل إلى 70 كيلوغراما، والتي أصبحت تشكل عبئا على المستهلك عند احتسابها على سعر 5 دنانير ونصف للكيلوغرام، مشيرا إلى أن الانخفاض تراوح بين ربع ونصف دينار للكيلوغرام الواحد.
وأضاف أن الإقبال اتجه بشكل أكبر نحو الأضاحي البلدية بعد أن أصبحت أقل سعراً من المستوردة، لافتاً إلى أن الخراف والجدي البلدي والسوري سجلت أيضاً انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، حيث تراوح سعر الخروف البلدي بين 5.5 و6.25 دنانير للكيلوغرام القائم، مقارنة بـ6.25 دنانير في اليوم الأول، وهو ما ساهم في تنشيط الحركة الشرائية.
وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمّان، عبد المجيد العدوان، إن كوادر الأمانة تواصل أعمال تنظيف وتعقيم مواقع وحظائر بيع وذبح الأضاحي، إلى جانب الرقابة الميدانية على 9 مواقع رئيسية للذبح والبيع ومسلخ أمانة عمّان ومسلخ الماضونة.
وأشار إلى تواجد أطباء بيطريين للكشف على الأضاحي والتأكد من سلامتها الصحية، إضافة إلى التعامل مع المخلفات داخل المواقع المرخصة، واتخاذ إجراءات بحق المخالفات المتعلقة بالحظائر العشوائية.
وأكد العدوان عدم تسجيل مخالفات جسيمة داخل المواقع المرخصة، باستثناء بعض الحالات المحدودة التي جرى التعامل معها.
من جهتها، أعلنت وزارة الزراعة توفر نحو نصف مليون رأس من الأضاحي البلدية، إلى جانب استيراد نحو 300 ألف رأس من الأغنام، فيما يتراوح عدد الأضاحي المتوقع ذبحها خلال العيد بين 120 و150 ألف رأس، ما يعكس وفرة في المعروض واستقراراً نسبياً في الإمدادات.
ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى الشراء من المواقع المرخصة والتأكد من الأوزان والأسعار قبل الشراء، مؤكدة استمرار الرقابة خلال أيام العيد.


