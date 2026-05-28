أبناء معان يجتمعون في ديوانهم “بيت معان”طبربور في عمان ثاني ايام عبد الأصحى المبارك

وطنا اليوم – بدعوة من رئيس وأعضاء جمعية الأخوة ديوان أبناء معان “بيت معان” في منطقة طبربور بعمان وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اجتمع ابناء العشيره الواحده والأهل والأحبة من معان الولاء والانتماء على طبق الخير والذي يحمل معه عبق الماضي وروح الحاضر وأصالة التاريخ الرز الحامض الذي ظل شاهداً على موروث معاني بامتياز عريق توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل بكرم أصيل ومودة لاتنسى في لقاء يجسد معاني الانتماء في يوم يكتب من جديد بسجل الذكريات الجميلة لبيت معان. وبهذه المناسبه العطره أكد ريس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن نائب ريس ديوان أبناء معان بيت معان السيد خالد زاهر الفناطسه أن لقاء اليوم بعيد الأضحى المبارك يتزامن مع احتفالات الأردن بعيد الاستقلال رافعين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حامي الاستقلال وصاحب الشرعية الدينية على المقدسات الإسلامية وشرعية الإنجاز والعطاء والى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المحبوب مجددين قسم الانتماء للوطن والولاء لجلالة الملك والعرش الهاشمي وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على وطننا وشعبنا.

وقال العين توفيق كريشان بهذه المناسبه مناسبة عيد الاستقلال اننا نقف كالبنيان المرصوص خلف القيادة الهاشميه معاهدين الله أن نبقى في خندق الوطن بحس وطني متوارث عبر الاجيال نحمي ونبني بسواعد الخير للأردن الغالي فيما أكد وزير العدل بسام التلهوني بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنيه للمملكة الأردنية الهاشمية أن الاستقلال سيبقى عنوان من عناوين المجد والعطاء واستقلال يعبر فينا من التأسيس للحداثة بتحويل التحديات إلى بناء واستقرار ليبقى الأردن كما اراده جلالة الملك وطن العز والشهامة.