بمتابعة ميدانية حاسمة من وزير الصحة: مستشفى الأمير حمزة يبدأ الأحد تطبيق آلية المواعيد الجديدة لإنهاء معضلة الاكتظاظ وتطوير جودة الرعاية

وطنا اليوم- يبدأ مراجعو العيادات الخارجية في مستشفى الأمير حمزة، اعتباراً من صباح الأحد المقبل، بالاستفادة من خطة التنظيم الجديدة التي أقرها وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، لتوزيع المراجعين على كامل ساعات العمل الرسمي؛ وهي الآلية التي جاءت نتاجاً مباشراً لزيارة ميدانية تفقدية قام بها الوزير قبل أسبوعين، ورصد خلالها بدقة الخلل في جدولة المواعيد التي كانت تُحصر في أول ثلاث ساعات صباحية فقط وتتسبب باكتظاظ خانق، ليقود الوزير بنفسه عملية التغيير الجذري عبر توجيهات فورية وحاسمة قضت بإعادة هندسة توزيع المرضى لتمتد المواعيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً بدلاً من تكديسها. ولم تقتصر جهود الدكتور البدور على تغيير ساعات الدوام، بل أشرف على إطلاق منظومة رقمية لإرسال رسائل نصية لهواتف المرضى تحدد ساعة الحضور بدقة، مع توفير خط ساخن للتواصل والاستفسار على الرقم (0785514638)، وهي المواعيد التي بدأت المستشفى بإرسالها فعلياً لمراجعي المرحلة الأولى التي شملت عيادات العظام، الغدد الصماء، المسالك البولية، التأهيل الطبي، الباطني، الروماتيزم، العيون، وجراحة الثدي، تمهيداً لتقييم التجربة وتعميمها. وامتدت اللمسة التوجيهية الحازمة للوزير لحل مشكلات الخدمات المساندة وتقليص فترات الانتظار؛ حيث أسفرت متابعته عن إحداث نقلة نوعية فورية تمثلت في تفعيل 6 شبابيك بالصيدلية الرئيسية، و3 شبابيك بصيدلية النسائية، ومضاعفة كوادر صيدلية التوصيل الخارجي لتسريع صرف العلاجات، إلى جانب تشغيل 3 شبابيك للمختبر بشكل مستمر، ودعم المستشفى بدفعة أدوية عاجلة من المخزون المركزي للوزارة، لتتكامل هذه الحزمة من الإجراءات التي قادها الوزير شخصياً في تحويل التحدي إلى نموذج تنظيمي متطور؛ وسط دعوات حثيثة من إدارة المستشفى للمواطنين بضرورة الالتزام التام بالساعة المحددة في الرسائل النصية وعدم الحضور المبكر، لضمان نجاح هذا الجهد الوطني المستهدف لراحتهم وسلاسة علاجهم.