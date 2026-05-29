ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..أعتباراً من الأحد

وطنا اليوم-عمان، 29 أيار 2026 / يبدأ مراجعو العيادات في مستشفى الأمير حمزة اعتباراً من الأحد بالاستفادة من قرار وزير الصحة د.ابراهيم البدور بتوزيعهم على ساعات عمل العيادات الخارجية، ضمن آلية جديدة تهدف إلى الحد من الازدحام وتحسين انسيابية تقديم الخدمة وتسريع حصول المرضى على الرعاية الطبية بكل هدوء وبدون ازدحام .

ويأتي هذا الإجراء عقب الزيارة التي قام بها الوزير إلى المستشفى قبل نحو أسبوعين، حيث لاحظ خلال جولته أن المرضى يتم اعطاؤهم مواعيد مراجعة ضمن فترات زمنية صباحية خلال اول 3 ساعات فقط ، مع حضور أعداد كبيرة منهم قبل مواعيدهم المحددة، ما تسبب بحالة من الاكتظاظ والازدحام داخل العيادات.

وعلى إثر ذلك، تم التوجيه بإعادة تنظيم توزيع المرضى على ساعات عمل العيادات بحيث تبدأ العيادات فعلياً باستقبال المرضى من الساعة الثامنة صباحاً وأن تمتد المواعيد حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً بدلاً من تكديسها خلال ساعات الصباح، بما يضمن توزيع أعداد المراجعين على مدار اليوم بشكل أكثر انسيابية وتنظيماً.

كذلك تضمن التوجيه إرسال رسائل نصية إلى هواتف المرضى تتضمن موعد حضورهم المحدد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وعدم المجيء قبل موعد المراجعة الوارد في الرسالة، وذلك للتخفيف من الازدحام وتحسين تجربة المرضى داخل المستشفى، إضافة إلى توفير خط ساخن على الرقم (0785514638) للمرضى لغايات التواصل والاستفسار في حال عدم وصول الرسائل النصية أو وجود أي ملاحظات تتعلق بالمواعيد.

وبحسب النظام الجديد، تم إرسال رسائل نصية بالفعل إلى مراجعي العيادات المشمولين بالمواعيد ليوم الأحد وباقي الأيام تباعاً خلال الأسبوع ، تتضمن أوقات مراجعتهم المحددة، تمهيداً لبدء تطبيق الآلية الجديدة اعتباراً من صباح الأحد.

وشملت المرحلة الأولى عيادات العظام، والغدد الصماء، والمسالك البولية، والتأهيل الطبي، والباطني، والروماتيزم، والعيون، وجراحة الثدي، على أن يتم تقييم التجربة لاحقاً تمهيداً لتوسيعها لتشمل تخصصات إضافية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتقليل الازدحام داخل المستشفى.

ويهيب مستشفى الأمير حمزه بالموطنين التقيد بمواعيدهم والالتزام بمراجعة المستشفى حسب الساعة المحدده لهم وعدم القدوم قبل موعدهم لانه سيتم تسجيلهم من خلال السجل حسب موعد كل المريض ….

وفي إطار دعم الخدمات المساندة وتقليل فترات الانتظار عقب زيارة الوزير للمستشفى، أصبح هناك 6 شبابيك فعالة في الصيدلية الرئيسية، و3 شبابيك في صيدلية أمراض النسائية، إضافة إلى أنه تم دعم كوادر صيدلية التوصيل الخارجي بضعف العدد السابق، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المرضى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتم أيضاً تفعيل 3 شبابيك للمختبر بشكل مستمر لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين لعيادات الأمير حمزة، وضمان سرعة إنجاز الإجراءات المخبرية وتقليل أوقات الانتظار، كما أرسلت وزارة الصحة للمستشفى دفعة من الأدوية من مخزونها المركزي دعماً وتعزيزاً لتوفير العلاجات للمرضى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات العاجلة التي أقرها البدور للتخفيف من الاكتظاظ وتحسين مستوى الخدمات وتسريع صرف الأدوية للمراجعين