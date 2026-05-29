تخصيص 5% من الشواغر الحكومية لأوائل الجامعات: خطوة استراتيجية لتمكين الكفاءات وتحديث الإدارة العامة

5 ساعات ago
وطنا اليوم-أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن تخصيص نسبة من الشواغر الحكومية لتعيين أوائل الأفواج الجامعية يجسد توجهاً وطنياً راسخاً يهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها، باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم تماماً مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص. وأوضح المهندس النهار أن آلية التعيين المقرة تقوم على تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من حملة درجة البكالوريوس، ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات قبل تاريخ الإعلان عن الوظيفة، مبيناً أن المقصود بـ”الفوج الجامعي” هو الخريج الحاصل على أعلى تقدير في الفصلين الأول والثاني لسنة التخرج، أو الأعلى تقديراً في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، شريطة ألا يكون منفرداً في فوجه، وذلك وفق الأسس والتعليمات المعتمدة لهذه الغاية. وأضاف أن أوائل الأفواج من خريجي السنوات الثلاث الأخيرة يحق لهم التنافس على الوظائف المعلن عنها لهذه الفئة ضمن مختلف التخصصات ووفق الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية، مشدداً في الوقت ذاته على أن عملية التعيين تتم من خلال إعلانات واضحة وشفافة، وإخضاع المتقدمين لاختبارات تنافسية دقيقة لقياس الكفايات الوظيفية، بما يضمن اختيار الكفاءات على أساس الجدارة والكفاءة العملية إلى جانب التفوق الأكاديمي. واختتم النهار بالإشارة إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق المباشر والمستمر مع الجامعات الأردنية للتحقق من صحة البيانات الأكاديمية وترتيب الخريجين، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والعدالة في إجراءات التعيين، مؤكداً أن استقطاب هذه النخب الشابة يمثل استثماراً حقيقياً في قيادات المستقبل ودعماً حيوياً لمسيرة التحديث والتطوير الشامل في القطاع العام.


