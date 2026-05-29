اتفاق التهدئة الأمريكي الإيراني يقود الأسهم العالمية لقفزة تاريخية ومستويات قياسية غير مسبوقة

وطنا اليوم-شهدت أسواق الأسهم العالمية صعوداً مدوياً إلى مستويات قياسية غير مسبوقة اليوم الجمعة، مدفوعة بأجواء التفاؤل والارتياح في الأوساط الاستثمارية بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بينهما، حيث قفز مؤشر “إم إس سي آي” لجميع دول العالم –الذي يعد أوسع مقياس للأسهم العالمية– بنسبة 0.3 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بالتزامن مع توجه مؤشر “إس آند بي 500” الأمريكي نحو تحقيق أسبوعه التاسع على التوالي من المكاسب في سلسلة تاريخية لم تتكرر سوى 4 مرات منذ عام 1985، وذلك امتداداً للمكاسب القياسية التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة والتي سجل فيها “إس آند بي 500” قمة تاريخية جديدة عند 7.563,63 نقطة، وارتفاع مؤشر “ناسداك” التكنولوجي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 26.917,47 نقطة، واستقرار “داو جونز” عند 50.668,97 نقطة. وفي الآسيوية، قادت البورصة اليابانية طليعة المكاسب بعد أن حلق مؤشر “نيكي” بمستوى قياسي وتاريخي غير مسبوق عند الإغلاق بارتفاعه 2.5 بالمئة إلى 66329.50 نقطة بعد أن لامس ذروة يومية عند 66505.02 نقطة، وبالمثل صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 بالمئة مسجلاً إغلاقاً قياسياً عند 3957.17 نقطة، كما قفز مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 8.369,81 نقطة، وصعد مؤشر “تايكس” التايواني بالنسبة ذاتها، في حين أضاف مؤشر “هانغ سينغ” في هونغ كونغ 0.4 بالمئة ليبلغ 25.098,68 نقطة، ومؤشر “إس أند بي/إيه إس إكس 200” الأسترالي بنسبة واحد بالمئة إلى 8.681,80 نقطة، مقابل تراجع طفيف لمؤشر “شنغهاي المركّب” الصيني بنسبة 0.2 بالمئة عند 4.092,22 نقطة. ولم تكن الأسواق الأوروبية بمعزل عن هذه الطفرة الناتجة عن تراجع المخاطر الجيوسياسية، إذ افتتح مؤشر “يورو ستوكس 50” تعاملاته الصباحية اليوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة، وتلته المؤشرات الرئيسية في لندن وفرانكفورت بصعود قارب 0.2 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر “كاك 40” في باريس بنسبة 0.6 بالمئة، وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو الإيطالية نمواً بنسبة 0.4 بالمئة، مما يعكس موجة التفاؤل الجماعي التي اجتاحت المراكز المالية العالمية.