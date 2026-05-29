بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رأي وطنا اليوم

الأردن ليس “حيطاً واطياً”.. رداً على فبركات “ترحيل العشائر والأجندات المشبوهة”

4 ساعات ago
الأردن ليس “حيطاً واطياً”.. رداً على فبركات “ترحيل العشائر والأجندات المشبوهة”

وطنا اليوم- محرر الشؤون السياسية- منذ يومين، تضج منصات التواصل الاجتماعي بمنشور منسوب لصحفي فلسطيني، يروج لفرية واهية يزعم فيها أن “ترامب يطلب ترحيل العشائر الأردنية إلى الأنبار” لإعادة رسم خارطة المنطقة وتوسيع حدود الاحتلال.

إن هذه المزاعم السخيفة والمسمومة لا تنفصل عن سياق ممنهج تتبناه أبواق مأجورة وأجندات مشبوهة، هدفها الأوحد هو محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن، وبث الذعر والإحباط في نفوس مواطنيه عبر استهداف ركيزته العشائرية والاجتماعية.

لهؤلاء الحاقدين والمروجين نقول بلهجة حاسمة لا تقبل التأويل: الأردن ليس “جمهورية موز” تُدار بجرّة قلم من هذا أو ذاك، وليس “حيطاً واطياً” يستطيع العابرون وأصحاب الأجندات القفز عليه.

 الأردن دولة راسخة الجذور، قوية بأهلها وناسها، عصية بوعي عشائرها الضاربة في عمق هذه الأرض، ومحمية بيقظة جيشها العربي المصطفى وبسالة أجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية، وهي قلاع تتحطم عليها أحلام الواهمين في كل مرة.

أمام هذا الانفلات والتطاول، غدا من الضروري أن تمارس الدولة الأردنية حقها السيادي والمشروع في الدفاع عن مواطنيها وجبهتها الداخلية، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وقاسية ورادعة بلا تهاون ضد كل من يروج لهذه الإشاعات والترهات، سواء كان من الداخل أو الخارج.

إن ملاحقة هذه المنصات والأقلام المسمومة لم تعد خياراً بل واجباً وطنياً لحماية السلم المجتمعي ولجم هذا التطاول الممنهج.

وفي مواجهة هذه السموم، يتوجب على الدولة بكافة مؤسساتها تكريس مفهوم الانتماء والمواطنة الحقة كخط دفاع أول، وتعزيز مبادئ الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون المطلقة؛ حيث لا صوت يعلو فوق صوت القانون، وحيث يذوب الجميع في بوتقة الهوية الوطنية الجامعة.

 إن الرد الأقوى على هذه الإشاعات هو ترسيخ قيم العدالة والمواطنة، التي تجعل من كل مواطن شريكاً حقيقياً في حماية هذا الوطن، ليبقى الأردن كما كان دوماً، صخرة صلبة تتكسر عليها كل المؤامرات، ووطناً عزيزاً مهاباً لا يقبل القسمة ولا يرضخ للأوهام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:43

الصحفي حاكم الخضير ينال درجة الدكتوراه بتقدير “مشرف جداً” من جامعة منوبة التونسية

13:57

بمتابعة ميدانية حاسمة من وزير الصحة: مستشفى الأمير حمزة يبدأ الأحد تطبيق آلية المواعيد الجديدة لإنهاء معضلة الاكتظاظ وتطوير جودة الرعاية

13:42

ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..أعتباراً من الأحد

12:51

اتفاق التهدئة الأمريكي الإيراني يقود الأسهم العالمية لقفزة تاريخية ومستويات قياسية غير مسبوقة

12:19

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي حتى إشعار آخر والأوقاف الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير

12:13

النشامى في سويسرا: اللمسات الأخيرة تتأهب لمواجهة ودية تاريخية وعيونهم على مجموعتهم المونديالية.

12:08

تخصيص 5% من الشواغر الحكومية لأوائل الجامعات: خطوة استراتيجية لتمكين الكفاءات وتحديث الإدارة العامة

21:02

أبناء معان يجتمعون في ديوانهم “بيت معان”طبربور في عمان ثاني ايام عبد الأصحى المبارك

20:40

إعلان قائمة المنتخب النسوي لكرة القدم لملاقاة ماليزيا وفلسطين

20:23

مربي المواشي : تراجع الأسعار ينشط حركة البيع في أسواق الأضاحي

20:18

هل يستعين جعفر حسان بليلى عبد اللطيف؟

20:11

العقبة تشهد ذروة سياحية .. 100% إشغال في معظم الفنادق

وفيات
وفيات الخميس 28-5-2026وفيات الأربعاء 27 – 5 – 2026وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026