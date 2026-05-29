النشامى في سويسرا: اللمسات الأخيرة تتأهب لمواجهة ودية تاريخية وعيونهم على مجموعتهم المونديالية.

وطنا اليوم-دشن المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى” تدريباته الفنية والبدنية في سويسرا، تأهباً لمواجهة أصحاب الأرض ودياً عند الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل –بتوقيت الأردن– على ستاد “كيوبين بارك” في مدينة سانت جالن، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة للمشاركة التاريخية الأولى للمنتخب في نهائيات كأس العالم 2026. حيث أجرى المنتخب وجبته التدريبية الأولى مساء أمس الخميس على ملعب “جراندنموس” التدريبي بقيادة المدير الفني جمال سلامي وبمشاركة 28 لاعباً ركزت على الجوانب البدنية والتكتيكية، على أن يخوض الفريق تدريبه الرسمي الأخير عند الساعة الثالثة عصر السبت 30 أيار، والذي ستتاح الدقائق الـ15 الأولى منه أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات، ويسبقه المؤتمر الصحفي للمدرب سلامي في ستاد “كيوبين بارك” للحديث عن الجاهزية الفنية للمباراة. وعقب مواجهة سويسرا، سيتوجه وفد النشامى إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة منتخب كولومبيا ودياً مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييجو، قبل الاستقرار في المعسكر الرسمي المعتمد للمنتخب خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية. هذا وتضم بعثة المنتخب نخبة من النجوم هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وعلي علوان؛ حيث يستعد هذا الجيل لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأردنية عبر بوابة المجموعة العاشرة في المونديال، والتي تضم إلى جانب النشامى منتخبات الأرجنتين، الجزائر، والنمسا.