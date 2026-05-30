بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بيان صادر عن ” حزب البناء الوطني – عمان “

31 دقيقة ago
بيان صادر عن ” حزب البناء الوطني – عمان “

وطنا اليوم _

المنشور الصادر عن وزارة البيئة يثير إشكالية أعمق من مجرد الدعوة إلى النظافة العامة، فالمشكلة لا تكمن في الفكرة بحد ذاتها، بل في الأسلوب الذي اختارته الجهة الرسمية لمخاطبة الناس. إذ يبدو الخطاب أقرب إلى التوبيخ والتأنيب الأخلاقي منه إلى التوعية البيئية الحقيقية، وكأن المواطن هو المسؤول الوحيد عن مشهد التلوث والفوضى، بينما تُغفل المؤسسة دورها الأساسي في إدارة النفايات، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتعزيز ثقافة الاستدامة بوسائل حضارية وفعالة.

اللغة المستخدمة في المنشور، مثل “استحوا” و”الوساخة مش من شيمنا”، تحمل نبرة فوقية وشخصانية، وتتعامل مع القضية باعتبارها أزمة أخلاق فردية فقط، لا نتيجة تراكمات في السياسات والخدمات والوعي المجتمعي. فالتواصل الحكومي الناجح لا يقوم على جلد الناس أو إحراجهم، بل على بناء شراكة معهم تقوم على الاحترام والتحفيز والمسؤولية المشتركة.

كما أن ربط النظافة بالدين أو “الشيم” بطريقة مباشرة قد يبدو تبسيطًا لمشكلة بيئية معقدة تحتاج إلى خطط واضحة، وحملات مستمرة، ومحاسبة فعلية، لا مجرد منشورات عاطفية على مواقع التواصل. المواطن بحاجة إلى قدوة مؤسساتية، وإلى رؤية حقيقية لكيفية معالجة النفايات بعد الاحتفالات، لا إلى خطاب انفعالي يكتفي بإلقاء اللوم.

في النهاية، حماية البيئة مسؤولية جماعية، لكن المؤسسات الرسمية مطالبة أولًا بأن تكون أكثر وعيًا بطريقة تواصلها مع الناس، لأن الخطاب الذي يفتقر إلى الاحترام والحلول العملية قد يخلق نفورًا أكبر بدل أن يحقق التغيير المطلوب .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:46

الجالية الأردنية في كندا تحتفل بعيد الاستقلال برفع العلم الأردني بمقاطعة نوفاسكوشيا

13:38

البدور : بروتكول علاج مرضى السرطان الوطني اصبح جاهزاً

12:47

“أعياد .. أصدقاء الطفولة” بقلم المهندس باسل قس نصر الله

12:21

أورنج الأردن تشارك الأردنيين فرحة العيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية

12:10

ذاكرة السمكة… ووهم النسيان.

12:08

مجزرة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان: 14 شهيداً في غارات تدميرية، استهداف ممنهج للأطقم الطبية، وأوامر تهجير قسري لبلدات النبطية والبقاع

18:34

في ردود رسمية خصت بها “وطنا اليوم”: “الغذاء والدواء” تحسم الجدل حول صلاحياتها، وتكشف عن مئة تعيين جديد وشراكات مخبرية شاملة وتتحفظ على “نظام الطيبات”

18:14

أسئلة مشروعة برسم الإجابة: هل تمتلك “مؤسسة الغذاء والدواء” الكوادر والأدوات لحماية صحة الأردنيين؟

17:33

الغذاء والدواء: تنفيذ ألف جولة رقابية خلال عيد الأضحى

14:43

الصحفي حاكم الخضير ينال درجة الدكتوراه بتقدير “مشرف جداً” من جامعة منوبة التونسية

13:57

بمتابعة ميدانية حاسمة من وزير الصحة: مستشفى الأمير حمزة يبدأ الأحد تطبيق آلية المواعيد الجديدة لإنهاء معضلة الاكتظاظ وتطوير جودة الرعاية

13:42

ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..أعتباراً من الأحد

وفيات
وفيات الخميس 28-5-2026وفيات الأربعاء 27 – 5 – 2026وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026