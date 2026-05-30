أورنج الأردن تشارك الأردنيين فرحة العيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية

وطنا اليوم-في مشهد يجسد عمق الارتباط بالمسيرة الوطنية، أحيت أورنج الأردن الذكرى الثمانين لعيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يصادف 25 أيّار 2026، من خلال مجموعة من العروض الحصرية إلى جانب رعاية الفعّاليات المميزة التي استضافها البوليفارد -العبدلي، لمشاركة المجتمع الأردني بهجته وفخره بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وبهذه المناسبة، انضم موظفو أورنج الأردن إلى الاحتفالات ضمن أجواء استثنائية حافلة بالأنشطة والعروض الموسيقية والفنية، تعبيراً عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية وتجسيداً لهوية الشركة الوطنية والتزامها الدائم تجاه المجتمع الأردني.

وانطلاقاً من شعارها “دايماً معاك”، وحرصها على مواكبة الابتكار بصفتها الشريك الرقمي الموثوق، وإبراز القيم السامية للاستقلال المتمثلة في السيادة والكرامة وتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية، غيّرت شركة أورنج اسم الشبكة إلى “ISTIQLAL80” لترافق المستخدمين في الاحتفاء بهذه المناسبة، وإضافة الشعار الرسمي للذكرى الـ 80 للاستقلال إلى تطبيق Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن.

وفي نطاق آخر، أطلقت الشركة حملة خصومات بمناسبة عيد الاستقال ويوم الجيش الأردني، وعيد الأضحى المبارك، تضمنت عروضاً ومزايا حصرية لمشتركي الخلوي والخدمات المضافة، شملت خصومات على أجهزة الجيل الخامس (G5) لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية مع خط “حماة الوطن” المدفوع لاحقاً مجاناً لاشتراك أول شهر، بالإضافة إلى قيمة إضافية بنسبة 50% عند استبدال نقاط برنامج “Max it” لشراء الأجهزة الخلوية من معارض أورنج طوال فترة الحملة.

كما وفّرت الشركة عروضاً مميزة على حزم الإنترنت عند شرائها عبر تطبيق “Max it” ومحفظة Orange Money، إضافة إلى إهداء اشتراك “FIFA كأس العالم 2026” على “TOD by beIN” لمشتركي عروض الفايبر عبر متجرها الإلكتروني أو تطبيقها “Max it”. وعلى صعيد الخدمات المضافة والمحتوى الرقمي والترفيهي، أتاحت الشركة الاشتراك مجاناً بخدمة “دندنة” طوال فترة الاحتفالات الوطنية، وتجربة مجانية للمشتركين الجدد في خدمة “إيماني” لفترة محدودة، إلى جانب خصومات حصرية على اشتراكات “أنغامي”.

