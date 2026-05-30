مجزرة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان: 14 شهيداً في غارات تدميرية، استهداف ممنهج للأطقم الطبية، وأوامر تهجير قسري لبلدات النبطية والبقاع

وطنا اليوم-استشهد 10 أشخاص وأصيب 16 آخرون جراء موجة عنيفة من الغارات الجوية والعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم السبت على بلدات عدة جنوبي لبنان، بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي تهديدات وأوامر إخلاء جديدة تطالب سكان 5 بلدات في قضائي النبطية والبقاع الغربي بمغادرة منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. ونقل مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت عن مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ منذ الصباح 15 غارة تدميرية استهدفت بلدات جنوبية، ترافقت مع قصف مدفعي مكثف، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بعملية نسف واسعة النطاق لمبانٍ سكنية في قضاء مرجعيون. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص، من بينهم مسعف، وإصابة 5 آخرين بينهم مسعف أيضاً، جراء غارة إسرائيلية غادرة استهدفت بلدة معروب في قضاء صور ليلة أمس؛ ونددت الوزارة بهذا الاعتداء الذي يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الكوادر الصحية، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد ملاحقة الأطقم الطبية والإغاثية وتحويلها إلى أهداف عسكرية مباشرة ضمن حربه المستمرة على البلاد.