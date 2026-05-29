في ردود رسمية خصت بها “وطنا اليوم”: “الغذاء والدواء” تحسم الجدل حول صلاحياتها، وتكشف عن مئة تعيين جديد وشراكات مخبرية شاملة وتتحفظ على “نظام الطيبات”

وطنا اليوم-جاءت الردود والتوضيحات الحازمة الصادرة عن “المؤسسة العامة للغذاء والدواء” رداً على التساؤلات الملحة والمشروعة التي طرحها محرر الشؤون المحلية في موقع “وطنا اليوم” الإخباري، بهدف وضع النقاط على الحروف وتحديد نطاق مسؤوليات المؤسسة الدستورية والفنية في الحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم الغذائي والدوائي؛ فحين يتعلق الأمر بالأنظمة والادعاءات الغذائية المثارة مؤخراً، وتحديداً ما يُعرف بـ”نظام الطيبات الغذائي”، أكدت المؤسسة لـ”وطنا اليوم” بوضوح أنها ليست جهة اختصاص بالأنظمة الغذائية أو تقييمها، وأن هذا الملف يقع بكامله ضمن مسؤولية أخصائيي التغذية المعنيين، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود تحفظات عديدة لديها على الادعاءات التي يروجها الدكتور الذي أطلق هذا النظام. وفي سياق متصل، حسمت المؤسسة الجدل حول الرقابة على مزارع الدجاج واللحوم البيضاء، والادعاءات التي تطال بعض المحاصيل كـ”الخيار والبطيخ والشمام”، مؤكدة لـ”وطنا اليوم” أن هذه الأمور تقع خارج مربع صلاحياتها وتدخل مباشرة في صلب اختصاص وزارة الزراعة المعنية بالإشراف على المنتجات الحية والمزارع، في حين يتركز دور المؤسسة المحوري في ضمان سلامة وجودة المنتجات المصنعة والمعروضة في الأسواق، حيث تخضع المنشآت الغذائية والمخابز لنظام صارم وممأسس لـ”تقييم المخاطر” يحكم ويوجه جولات التفتيش الدورية والفجائية. وفي ملف الكفاءة الفنية والقدرات التحليلية، طمأنت المؤسسة الرأي العام عبر موقعنا بأن مختبراتها الخاصة تغطي بحمد الله كافة الفحوصات المطلوبة، ومؤكدة أنها لضمان التغطية المخبرية الشاملة والدقيقة، ترتبط بشراكات وتعاقدات استراتيجية مع مجموعة من كبرى المختبرات الوطنية المؤهلة، وفي مقدمتها مختبرات الجمعية العلمية الملكية، ومختبرات ابن حيان، والمختبرات العسكرية، بالإضافة إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس. أما في ملف القدرات البشرية، فقد كشفت المؤسسة عن حزمة تعيينات مكثفة لتعزيز قدرتها الميدانية، حيث تم بالفعل تعيين 36 مفتشاً وفنياً جديداً، وهناك 40 كادراً آخر قيد إجراءات التعيين حالياً، يليهم رفد المؤسسة بـ34 موظفاً إضافياً، ليصل إجمالي الكوادر البشرية الجديدة المدمجة في المنظومة الرقابية إلى مئة موظف قبل نهاية العام الحالي، مما يمنح المؤسسة دماءً جديدة وأدوات بشرية وتقنية كافية لبسط رقابتها الوقائية لحماية المستهلك بكل كفاءة واقتدار.