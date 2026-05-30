بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الجالية الأردنية في كندا تحتفل بعيد الاستقلال برفع العلم الأردني بمقاطعة نوفاسكوشيا

21 دقيقة ago
الجالية الأردنية في كندا تحتفل بعيد الاستقلال برفع العلم الأردني بمقاطعة نوفاسكوشيا

وطنا اليوم _

رفعت رئيسة ملتقى النشامى للجالية الأردنية في كندا، نثيلة الريحاني، العلم الأردني في ساحة بلدية مدينة هاليفاكس بمقاطعة نوفاسكوشيا الكندية، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال حفل نظمته الجالية الأردنية في كندا.

وحضر الحفل عمدة مدينة هاليفاكس، Andy Fillmore، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان والمجلس التشريعي الكندي، وممثلين عن مؤسسات حكومية ورسمية كندية، إضافة إلى حضور من أبناء الجالية الكندية والعربية.

وأكدت نثيلة الريحاني في كلمة خلال الحفل عمق العلاقات الأردنية الكندية، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ الاستقرار والعمل الإنساني على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تمثل إنجازاً نوعياً للجالية الأردنية وتعكس حضورها الفاعل وإسهامها الإيجابي في المجتمع الكندي.

وأعرب عمدة مدينة هاليفاكس عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، مشيداً بعمق العلاقات الكندية الأردنية، وبالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية الأردنية في كندا.

واشار الى قيم الأردن الإنسانية ومساهماته على المستوى الدولي، خصوصاً في مجال دعم واستقبال اللاجئين، مؤكداً فخره بهذا التعاون والتواصل وما يعكسه من قيم مشتركة تقوم على الاحترام والتنوع والانفتاح.

وتخلل الحفل فقرات من التراث الأردني، حيث قدمت القهوة العربية السادة والبقلاوة للضيوف، تعبيرا عن كرم الضيافة الأردنية، وجرى تقديم فقرة دبكة تراثية على أنغام الأهازيج الأردنية، عكست أجواء الفرح والفخر والانتماء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:38

البدور : بروتكول علاج مرضى السرطان الوطني اصبح جاهزاً

13:35

بيان صادر عن ” حزب البناء الوطني – عمان “

12:47

“أعياد .. أصدقاء الطفولة” بقلم المهندس باسل قس نصر الله

12:21

أورنج الأردن تشارك الأردنيين فرحة العيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية

12:10

ذاكرة السمكة… ووهم النسيان.

12:08

مجزرة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان: 14 شهيداً في غارات تدميرية، استهداف ممنهج للأطقم الطبية، وأوامر تهجير قسري لبلدات النبطية والبقاع

18:34

في ردود رسمية خصت بها “وطنا اليوم”: “الغذاء والدواء” تحسم الجدل حول صلاحياتها، وتكشف عن مئة تعيين جديد وشراكات مخبرية شاملة وتتحفظ على “نظام الطيبات”

18:14

أسئلة مشروعة برسم الإجابة: هل تمتلك “مؤسسة الغذاء والدواء” الكوادر والأدوات لحماية صحة الأردنيين؟

17:33

الغذاء والدواء: تنفيذ ألف جولة رقابية خلال عيد الأضحى

14:43

الصحفي حاكم الخضير ينال درجة الدكتوراه بتقدير “مشرف جداً” من جامعة منوبة التونسية

13:57

بمتابعة ميدانية حاسمة من وزير الصحة: مستشفى الأمير حمزة يبدأ الأحد تطبيق آلية المواعيد الجديدة لإنهاء معضلة الاكتظاظ وتطوير جودة الرعاية

13:42

ترتيب جديد لمراجعي عيادات مستشفى الأمير حمزة ..أعتباراً من الأحد

وفيات
وفيات الخميس 28-5-2026وفيات الأربعاء 27 – 5 – 2026وفيَّات الثلاثاء 26-5-2026وفيَّات الإثنين 25-5-2026وفيَّات الأحد 24-5-2026