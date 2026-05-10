بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

أرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط في شهرين

4 ساعات ago
أرامكو: العالم خسر مليار برميل من النفط في شهرين

وطنا اليوم:قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الأحد إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وإن أسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات، وذلك بسبب اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.
وصرح الناصر في بيان “هدفنا بسيط، وهو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام”.
وأعلنت الشركة الأحد تسجيل قفزة بنسبة 25% في الأرباح الصافية في الربع الأول.
وتقلصت إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بشكل كبير بسبب إبقاء إيران لمضيق هرمز في حكم المغلق مما حد من عمليات الشحن ودفع الأسعار لتسجل زيادة حادة منذ بدء الحرب.
وقال الناصر “إعادة فتح المسارات ليس مثل عودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو مليار برميل من النفط”، مشيرا إلى أن قلة الاستثمارات في القطاع على مدى سنوات تسببت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط العالمية المنخفضة بالفعل.
ولجأت أرامكو لضخ الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب لتخطي مضيق هرمز ونقل النفط لميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو خط أنابيب وصفه الناصر بأنه شريان حيوي ساهم في التخفيف من وطأة الأزمة.
ورغم التحول في مسارات الشحن، أعاد الناصر التأكيد على أن آسيا تظل أولوية أساسية للشركة ومحورية للطلب العالمي على الخام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:25

طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

16:22

تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع

16:14

غضب واسع بعد إهانة وزير النقل المصري لمهندس علناً

15:58

إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

15:49

الأمن: مشاجرة الزرقاء بين سائقي حافلات وسمسار ولا علاقة لها بالإتاوات

15:45

اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها

15:30

أبو السعود يشدد على العدالة في توزيع المياه ويستعرض خطة الصيف

15:00

الملكية الأردنية : تحديث وتوسعة أسطول الشركة اكتمل ولا طائرات قديمة

14:49

الدولة الرابحة والدولة الخاسرة: قراءة تحليلية مقارنة في العلاقة مع المواطن

13:59

إطلاق برنامج سفير uwallet لتعزيز تبنّي الحلول المالية الرقمية بين الطلبة

13:57

غرفة تجارة عمان تعلن عن مبادرة للمسؤولية المجتمعية والبيئية

13:53

توجيهات جديدة من المرشد لقائد مقر خاتم الأنبياء

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026