بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

إطلاق برنامج سفير uwallet لتعزيز تبنّي الحلول المالية الرقمية بين الطلبة

3 ساعات ago
إطلاق برنامج سفير uwallet لتعزيز تبنّي الحلول المالية الرقمية بين الطلبة

وطنا اليوم: أعلنت محفظة، “uwallet” المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية ، عن إطلاق برنامجها الجديد “سفير uwallet “و الذي يستهدف طلبة الجامعات في مختلف محافظات المملكة،بهدف توسيع استخدام الحلول المالية الرقمية داخل الحرم الجامعي،ومنح الشباب فرصة عملية لاكتساب الخبرة وتحقيق دخل إضافي.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً مع رؤية “uwallet” الراسخة في بناء مجتمع شبابي واعٍ وقادر على قيادة التحول الرقمي،حيث يسعى البرنامج إلى خلق بيئة تمكينية تتيح للطلاب المشاركين أداء دور محوري في نشر ثقافة الدفع الغير نقدي و تعزيز استخدام الحلول المالية الحديثة بين أقرانهم، وتغيير الأنماط الاستهلاكية التقليدية نحو حلول أكثر كفاءة وأماناً.
ولا تقتصر أهداف البرنامج على الجانب التوعوي فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية للطلاب لاكتساب خبرة عملية ميدانية في مجالات التسويق وتطوير الأعمال، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل قبل التخرج، كما قد يتيح البرنامج للطلبة المتميزين فرص تدريبية مستقبلية ،بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية وتطوير مهاراتهم العملية. كما يتيح لهم فرصة لتحقيق دخل إضافي ضمن بيئة عمل مرنة وداعمة، تشجع على الإبداع وتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة التسويق لـ “uwallet” تالار مراديان، أن البرنامج يمثل استثماراً طويل الأمد في الطاقات الشبابية الأردنية، مشيراً إلى أن الطلبة المشاركين سيكون لهم دور محوري في تعزيز الوعي بالخدمات المالية الرقمية داخل مجتمعاتهم الجامعية، مع ما يتيحه البرنامج من فرص لتطوير مهاراتهم وبناء تجارب مهنية مبكرة.
وتدعو “uwallet” طلبة الجامعات في الأردن إلى الانضمام إلى البرنامج والاستفادة من هذه الفرصة التي تجمع بين التعلم العملي، وتنمية المهارات، وتحقيق دخل إضافي، في بيئة تدعم الابتكار وتواكب التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:25

طلبة رياضة فيلادلفيا يشاركون في مسير بيئي بمنطقة العالوك

16:22

تجارة عمّان ونقابة وكلاء السيارات تبحثان تعزيز التعاون وتطوير بيئة أعمال القطاع

16:14

غضب واسع بعد إهانة وزير النقل المصري لمهندس علناً

15:58

إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

15:49

الأمن: مشاجرة الزرقاء بين سائقي حافلات وسمسار ولا علاقة لها بالإتاوات

15:45

اتحاد السلة يقرر استكمال مباراة اتحاد عمّان والفيصلي من لحظة توقفها

15:30

أبو السعود يشدد على العدالة في توزيع المياه ويستعرض خطة الصيف

15:00

الملكية الأردنية : تحديث وتوسعة أسطول الشركة اكتمل ولا طائرات قديمة

14:49

الدولة الرابحة والدولة الخاسرة: قراءة تحليلية مقارنة في العلاقة مع المواطن

13:57

غرفة تجارة عمان تعلن عن مبادرة للمسؤولية المجتمعية والبيئية

13:53

توجيهات جديدة من المرشد لقائد مقر خاتم الأنبياء

13:44

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026