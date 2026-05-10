الجرائم الإلكترونية : أجعل من هاتفك أداة للبناء لا وسيلة للهـدم

وطنا اليوم:في عصر بات فيه الفضاء السيبراني جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرات تمس كل من يملك هاتفا ذكيا.

هذه التحذيرات تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بوقوع المستخدم ضحية لعصابات الابتزاز الدولية، والثاني يتعلق بتحول المستخدم نفسه إلى “مجرم رقمي” دون قصد نتيجة جهله بتبعات النشر والتعليق.

الابتزاز الرقمي: كلنا في دائرة الاستهداف

تؤكد الوحدة أن جميع مستخدمي الإنترنت “عرضة للابتزاز”. لم يعد المبتز يبحث عن ضحايا صدفة، بل بات يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزوير الواقع (Deepfake) لتهديد الأبرياء.

أي معلومة بسيطة تنشرها، أو صورة تشاركها، قد تصبح مادة خاما لعملية تهديد مالي أو معنوي. القاعدة اليوم في عام 2026 هي: “الخصوصية هي خط الدفاع الأول”.

فخ النشر و”المشاركة”: أنت شريك في الجرم!

من أخطر ما ورد في رسالة الجرائم الإلكترونية هو التنبيه إلى خطورة إعادة النشر (SHARE). يعتقد الكثيرون أن مسؤوليتهم تنتهي عند عدم كتابة المنشور، لكن القانون يعامل من يقوم بمشاركة خطاب الكراهية أو الفتنة كـ “شريك أصلي”.

إثارة النعرات: هي جريمة وليست وجهة نظر، وعقوبتها تصل للحبس.

وهم الاختفاء: الشاشة والأسماء المستعارة لا تمنع الأجهزة الأمنية من تحديد هويتك في دقائق معدودة.

نصائح جوهرية للبقاء في “المنطقة الآمنة”

قبل النقر على “نشر”: اسأل نفسك، هل هذا الكلام يثير فتنة أو يجرح كرامة أحد؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت تقود نفسك للمساءلة.

تأمين الحسابات: الابتزاز يبدأ غالبا من حساب مكشوف. فعل خاصية التحقق الثنائي ولا تقبل طلبات مجهولين.

الثقافة القانونية: هاتفك ليس لعبة، بل هو “سجل تقني” قد يكون دليلا لك أو ضدك.

كما جاء في شعار الحملة: “اجعل من هاتفك أداة للبناء لا وسيلة للهدم”. إن الوعي الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة لحماية مستقبلك القانوني وسلامتك الشخصية في عالم لا ينسى ما تنشره.