ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية.

وبين سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، ضرورة التكامل بين جميع المؤسسات المعنية لإنجاز هذه المشاريع، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والجامعات في هذا المجال.

وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تنفيذ المشاريع وفق مدد زمنية محددة، وأن يلمس المواطنون أثرها بشكل مباشر في الإسهام بالتقليل من الازدحامات المرورية.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه أعضاء اللجنة الفرعية للمرور، حول استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة المرورية والحد من الازدحامات، وأبرز المشاريع المرورية الذكية التي ستنفذ مستقبلا.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وخبراء من القطاع الخاص