جامعة فيلادلفيا تحصد المركز الأول في مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026

30 دقيقة ago
وطنا اليوم:حققت جامعة فيلادلفيا المركز الأول في “مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026”، التي نظمتها جامعة عمان العربية، وسط مشاركة واسعة من الجامعات الأردنية والعربية ومئات المشاريع التقنية المتنافسة.
وجاء هذا الإنجاز عبر فريق (PHU Thinkers) من كلية تكنولوجيا المعلومات، الذي فاز بالمركز الأول في مسار “الأفكار الإبداعية” عن مشروعه المبتكر (MORAL SWARM)، بإشراف الدكتور محمد طايع، وضم الفريق الطلبة: ليث غنايم، وأُبي نور الدين، وعبد الرحمن حبيب، وحسن داوود.
كما سجّلت الجامعة حضورًا لافتًا في مختلف مسارات المسابقة، التي شملت الروبوتات العملية، والبحث والتطوير، والأفكار الإبداعية، بعد تأهل عدد من فرقها الطلابية من كليتي تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتكنولوجيا إلى المراحل النهائية.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للدعم الذي توليه الجامعة لطلبتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب الجهود التي يقدمها مركز (Infinity Gate Hub) في دعم الريادة والأنشطة اللامنهجية، بإشراف الدكتورة روان أبو ليل، من خلال توفير بيئة محفزة لتطوير الأفكار والمشاريع التقنية.
وأعربت الجامعة عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة استمرارها في دعم طلبتها وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المحافل العلمية والتقنية، بما يعزز حضورهم وتميزهم على المستويين المحلي والدولي.


