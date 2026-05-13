القبض على شاب قتل والدته بعصا داخل منزلهم في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة جنوب عمان اليوم، قيام شخص عشريني بقتل والدته داخل المنزل جنوب العاصمة بعد ضربها بواسطة اداة راضة ( عصا) على راسها ولاذ بالفرار.

وأكد الناطق الاعلامي أنه جرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه وتبين أنه يعاني من سيره مرضية نفسية وما زال التحقيق جار.