ثمانية شهداء بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت

وطنا اليوم:استشهد 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاث سيارات على بُعد نحو عشرين كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، استهدفت غارتان سيارتين على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد، بينما استهدفت الثالثة سيارة على طريق مجاور.

وقد كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف حزب الله الموالي لإيران، رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار منذ 17 نيسان.