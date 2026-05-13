أورنج الأردن تطلق حملة الأبطال بعروض حصرية وتجربة استثنائية للزبائن

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن “حملة الأبطال” الواسعة خلال حدث مرموق عُقد بحضور رئيسها التنفيذي، المهندس فيليب منصور، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، والموظفين، وممثلي وسائل الصحافة والإعلام، إلى جانب البطل النشمي علي علوان، والضيفين بدر النعيمات وخالد لبيب. وتتكون الحملة من مجموعة من العروض الحصرية، التي تمتد حتى شهر تموّز، في إطار التزامها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بتمكين زبائنها وتزويدهم بفرص استثنائية من خلال حملاتها التسويقية النوعية.

وتشمل العروض باقات رياضية مخصصة للمنازل لخدمات الفايبر والجيل الخامس (5G)، لتوفير أفضل وأقوى تجربة إنترنت تمكن المشتركين من الاستمتاع بمشاهدة كأس العالم 2026 من خلال منصة البث الرسمية “TOD by beIN”.

ومن ضمن هذه الباقات الحصرية باقة فايبر الرياضية بسرعة 500 ميجابت بالثانية والتي تشمل جهاز “فايبر بوكس” وخط نت متنقل 50 جيجابايت وموسع شبكة “WiFi 6″، لضمان سرعة أعلى وتغطية أوسع، بالإضافة لاشتراك “TOD by beIN” الخاص بكأس العالم وبسعر 26 دينار شهرياً. كما يمكن للجميع الاستفادة من خيارات التقسيط المرنة لمتابعة المباريات من خلال برنامج “أورنج تقسيط” للحصول على شاشة سامسونج الذكية 55 بوصة، ابتداءً من 10 دنانير شهرياً، على مدار 24 شهراً.

وتوفر الحملة أيضاً عروض حصرية على أجهزة مختارة من الهواتف المحمولة، بما في ذلك عروض متميزة ولفترة محدودة، خط الـ”Goooal” برسوم شهرية قدرها 10 دنانير والتزام لمدة 12 شهراً، مع ألف دقيقة اتصال دولية إلى عدة دول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، و10 دقائق استقبال خلال التجوال في أمريكا وكندا، إلى جانب العديد من المزايا الخاصة، من بينها أرقام مميزة جداً تبدأ بأرقام قمصان اللاعبين، وهي: 779، و7710، و7711.

وأكدت أورنج الأردن مكانتها كشريك رقمي موثوق في المملكة، مشيرةً إلى أن أثرها يمتد ليتجاوز تقديم خدمات الاتصالات إلى بناء تجربة متكاملة تضع الزبائن في صدارة أولوياتها، تجسيداً لشعارها “دايماً معاك”، من خلال فهم احتياجاتهم والاستجابة لتطلعاتهم والالتزام بالوعود وتحقيقها، بما يعزز ثقتهم ويمنحهم تجربة استثنائية ترتقي بتوقعاتهم.

