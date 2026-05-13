بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الأردن يوسع حضوره السياحي عالميا عبر فعاليات ترويجية في عواصم عدة

3 ساعات ago
الأردن يوسع حضوره السياحي عالميا عبر فعاليات ترويجية في عواصم عدة

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الترويجية في عدد من العواصم العالمية، بالتنسيق مع السفارات الأردنية وبعثات المملكة الدبلوماسية، وذلك ضمن خطة تسويقية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور الأردن على خارطة السياحة العالمية، والتعريف بما يزخر به من مقومات سياحية وثقافية وإنسانية فريدة.
وأكدت الهيئة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع نطاق الترويج السياحي للمملكة في الأسواق الدولية ذات الأولوية، من خلال استثمار المناسبات الوطنية والفعاليات العالمية في إبراز الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة وغنية بالتجارب الاستثنائية.
وبينت الهيئة أن البرنامج الترويجي يشمل فعاليات وأنشطة تعريفية وثقافية في عدد من العواصم الدولية، من بينها لندن، موسكو، روما، مدريد، الجزائر، نيودلهي، طوكيو، إلى جانب فعاليات في البرازيل، أوتاوا وجاكرتا، بالتعاون مع وزارة الخارجية وبعثاتنا البلوماسية في تلك العواصم و بما يعكس تنوع المنتج السياحي الأردني ويعزز حضور المملكة أمام الجمهور الدولي.
وأضافت الهيئة أن هذه الأنشطة تتضمن عروضاً ترويجية وثقافية وتجارب تفاعلية تسلط الضوء على الهوية الأردنية، وتبرز ما يتمتع به الأردن من مواقع أثرية وطبيعية ودينية وعلاجية، إلى جانب الترويج للمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها احتفالات المملكة باليوبيل الثمانين للاستقلال، إضافة إلى الزخم المرتبط بمشاركة منتخب النشامى في كأس العالم 2026، بما يسهم في تعزيز صورة الأردن الحديثة وترسيخ مكانته كوجهة سياحية عالمية.
وأكدت هيئة تنشيط السياحة الأردنية استمرارها في تنفيذ خططها الترويجية عبر مكاتبها الخارجية وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توسيع الوصول إلى الأسواق المستهدفة ورفع فاعلية الحملات التسويقية الخاصة بالأردن خلال المرحلة المقبلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:49

Umniah by Beyon and Jordan National Team Star Odeh Al-Fakhouri Announce Partnership Supporting Jordanian Youth and Ambition

16:47

أمنية ونجم المنتخب الوطني عُودة الفاخوري يعلنان شراكة تدعم الشباب والطموح الأردني

16:24

جامعة فيلادلفيا تحصد المركز الأول في مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026

16:18

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن توفر منح دراسية في رومانيا

16:08

ترمب يصل الصين في أول زيارة لرئيس أميركي منذ 2017

16:02

الثقافة: برنامج مميز احتفالا بالنسخة الـ40 لمهرجان جرش والسردية الأردنية عنوانه الرئيسي

15:36

الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة

15:27

مستشفى الجامعة الأردنيّة يصدر بياناً عن توقيف المسؤول المالي

15:20

القبض على شاب قتل والدته بعصا داخل منزلهم في عمّان

15:07

المياه تدرس إقامة مشاريع حصاد مائي في وادي الوالة ووادي الهيدان

14:57

منصّة زين تواصل دعمها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان للعام الخامس على التوالي

14:48

ثمانية شهداء بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت

وفيات
وفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة الله