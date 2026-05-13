زيارة حكومية لمركز حدود الكرامة – طريبيل لبحث انسيابية حركة الشحن

وطنا اليوم:نفذت وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ممثلة بلجنة تسهيل النقل والتجارة التي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، بمشاركة مندوب وزارة الداخلية وعدد من المعنيين، زيارة ميدانية إلى مركز حدود الكرامة الأردني – طريبيل العراقي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، تم الاطلاع على واقع الحركة التشغيلية والخدمات المقدمة داخل المعبر ومتابعة جاهزية البنية التحتية والساحات التشغيلية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة الشحن والتبادل التجاري والترانزيت بين الأردن والعراق.

وشارك في الزيارة ممثلون عن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ونقابة أصحاب الشاحنات الأردنية والنقابة اللوجستية الأردنية ونقابة الملاحة الأردنية.

وشملت الجولة الميدانية منظومة أجهزة التفتيش الحديثة وساحات التبادل التجاري والمسارب التشغيلية، إضافة إلى مبنى جوازات الشحن القادم الجديد الذي يضم الخدمات اللوجستية تحت سقف واحد.

وبحثت الجهات المشاركة أبرز التحديات والمعيقات التشغيلية، إلى جانب مناقشة حلول عملية تسريع الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة البضائع والشاحنات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للناقلين والمتعاملين مع المعبر.

وأكد المشاركون أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية داخل المركز الحدودي والتوسع في الساحات التشغيلية والمرافق المساندة، بما يواكب الزيادة الكبيرة في حركة التجارة والنقل بين البلدين، إلى جانب تعزيز التنسيق والتشاركية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، واستمرار التعاون المباشر مع الجانب العراقي لتسهيل الإجراءات والمحافظة على انسيابية حركة الترانزيت.

كما تم تأكيد متابعة وتنفيذ التوصيات والملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة ضمن إجراءات زمنية محددة خلال أسبوعين، بالتشاركية مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتعزيز تنافسية المعبر والخدمات اللوجستية المرتبطة به.