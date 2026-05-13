هيئة إدارة فرسان التغيير تكلف الدكتور عبدالفتاح الحايك بمهام رئيس الهيئة الإدارية بالإنابة

وطنا اليوم:عقدت هيئة إدارة مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، مساء يوم أمس، اجتماعاً تنظيمياً وإدارياً في مقر المؤسسة داخل مركز الكالوتي التنموي بمنطقة الرابية في العاصمة عمّان، بحضور أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من أعضاء الهيئة العامة، وذلك لبحث جملة من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير عمل المؤسسة وبرامجها القادمة.

وخلال الاجتماع، قررت الهيئة الإدارية بالإجماع تكليف الدكتور عبدالفتاح الحايك بمهام رئيس الهيئة الإدارية بالإنابة، نظراً لانشغال رئيس الهيئة الحالي بمجموعة من الالتزامات والأعمال الخاصة والمهنية، واحتمالية غيابه لفترة طويلة بدواعي السفر، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ومتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة وفق الخطط المعتمدة.

كما قررت الهيئة تكليف الدكتورة إخلاص أبو شرخ بمهام العضو المساعد، في إطار تعزيز العمل الإداري والتنظيمي ودعم مسيرة المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا التنظيمية والمالية والإدارية، حيث أقرت الهيئة صرف المستحقات المالية المتعلقة بالأنشطة والبرامج السابقة، كما ناقشت البرامج والمبادرات التي ستنفذها المؤسسة خلال الفترة القادمة، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية والشبابية في مجالات التمكين السياسي والمجتمعي والتنموي.

وقررت الهيئة كذلك تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة القادم، والذي سيخصص لمناقشة النظام الداخلي وإقرار النظامين المالي والإداري، إضافة إلى تقييم الأنشطة والبرامج السابقة واعتماد خطة العمل الخاصة بالسنة المالية القادمة، إلى جانب فتح باب الانتساب واستقبال طلبات العضوية الجديدة ضمن ضوابط ومعايير المؤسسة التنظيمية.

وثمنت الهيئة الإدارية الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء وكوادر ومتطوعو “فرسان التغيير” خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن ما حققته المؤسسة من حضور وتأثير على المستويين الوطني والعربي جاء نتيجة العمل الجماعي وروح الانتماء والمسؤولية التي يتمتع بها أعضاؤها وكوادرها في مختلف محافظات المملكة.

كما أعربت الهيئة عن بالغ تقديرها للدور الكبير الذي قام به أعضاء ومتطوعو المؤسسة في إنجاح فعالية “جائزة النشامى الرياديين من الوظائف القيادية لعام 2025”، التي رعاها رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في المركز الثقافي الملكي يوم 7 أيار 2026، بتنظيم من مؤسسة فرسان التغيير، وبحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية.

وأكدت الهيئة أن النجاح الكبير الذي حققته الفعالية جاء بفضل الجهود التطوعية الصادقة التي قدمها أعضاء وكوادر المؤسسة، مثمنة التزامهم العالي وروح العمل الوطني التي عكست الصورة الحقيقية للشباب الأردني الواعي والقادر على الإنجاز والعطاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تكريم المشاركين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح الفعالية، تقديراً لجهودهم وعطائهم المتميز.

كما ثمنت الهيئة الإدارية قرار رئيس هيئة الإدارة السابق الأستاذ عصام المساعيد، والمتعلق بتجديد عضوية أعضاء “فريق فرسان التغيير” مجاناً لمدة عام كامل بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تقديراً لعطائهم وجهودهم التطوعية في خدمة الوطن والمجتمع.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن الآلية والشروط الخاصة بتجديد العضويات، على أن تشمل المبادرة الأعضاء السابقين المسجلين ضمن عضوية عام 2025، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي.

وأكدت مؤسسة فرسان التغيير في ختام الاجتماع استمرارها في تنفيذ رسالتها الوطنية والشبابية، والعمل على تطوير برامجها ومبادراتها بما يعزز دور الشباب الأردني، ويسهم في دعم مسارات التحديث والإصلاح الشامل انسجاماً مع الرؤى الملكية السامية.