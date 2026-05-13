الثقافة: برنامج مميز احتفالا بالنسخة الـ40 لمهرجان جرش والسردية الأردنية عنوانه الرئيسي

وطنا اليوم:أكّد وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مصطفى الرواشدة، أهميّة المهرجان؛ باعتباره صورة حضاريّة للأردن عربيا وعالميا.

وقال الرواشدة في بيان صحفي للوزارة الأربعاء، إن دورة المهرجان الـ40، التي ستنطلق في تموز المقبل، ستكون حافلةً ببرنامج ثقافي وفني مميّز، يحتفي بكلّ ما حققه المهرجان من نجاح طوال دوراته الماضية.

وأضاف أن المهرجان يمثل إرثا كبيرا، وظاهرة اجتماعية وثقافية وفنية وطنية وعربية وعالمية، مشيرا إلى أنه يعكس صورة الأردن كواحة أمن واستقرار، ويحمل رسالة إنسانية عظيمة.

وأكّد الرواشدة “أن مهرجان جرش الذي يحمل معه كل عام تنوعنا الثقافي والتراثي، وحضورنا التاريخي، خصوصا ونحن نكتب سرديتنا الأردنية التي ستكون عنوانًا رئيسا في أعمال المهرجان في دورته المقبلة”.

وتابع، أن المهرجان يجسد نبض الهوية الوطنية وقيم الفن والحياة والجمال، ويعبر عن عمق الثقافة الأردنية وروحها الأصيلة، كما يجسد رسالته الحضارية وتاريخه العريق وفي الوقت يعبر عن صوت الوطن بتعبير مبدعيه، ويتمثل هوية الوطن.

وأشار إلى أن الصوت الأردني يحوز على مساحة كبيرة ضمن برامج المهرجان الفنية في سائر الحقول الأدبية والفنية، الذي يؤكد تنوع الألوان الفنية الأردنية وعراقتها، والتي تثري برامج المهرجان.

ولفت إلى نصيب البرنامج الثقافي الكبير في المهرجان، والتي تتجاوز 80%من فعالياته، مؤكدا تشاركيته مع الهيئات الثقافيّة والفنيّة الأردنية، وكونه نافذةً للإبداعات العربيّة والعالميّة التي تضيء على تراث وفلكلور بلادها، فضلًا عن كونه يمثل رسالة الأردن في مؤتمراته وفعالياته الثقافية والفكرية.

وأشار إلى أن “جرش” أظهر إبداعات الكثير من الأصوات العربية التي كانت انطلاقتها الأولى منه كمحطة للشهرة، منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي وحتى دورته الأربعين، حيث شارك على مسارحه وساحته الرئيسة، بكلّ حضور المكان الأثري والتاريخي للمهرجان، شعراء وفنانون وفرق محلية وعربية وعالمية، عملت على التمازج الحضاري بين الثقافات، وقدّمته في أرقى حالاته.

وقال، إنّ المهرجان يعكس حضور الثقافة والفن كقوّة ناعمة في بث الروح الإيجابية والوطنية في المجتمع، وسيظلّ “أبو المهرجانات” في الأردن، ومنارة للتنوير والفكر والإبداع، في ظلّ توجيهات راعي الثقافة في بلدنا، جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وختم الرواشدة في البيان، أن مهرجان جرش يمثل عنوانًا أردنيًا في الثقافة الإنسانية، وهو جزء من برنامج التحديث الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة، وجزء من برنامج التمكين والارتقاء بالصناعات الثقافية الإبداعية، كما يمثل رافدا لعجلة الإنتاج.