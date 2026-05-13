وزارة التربية والتعليم تعقد مسابقة “أفضل مقصف مدرسي” تعزيزاً لبيئة تعليمية صحية وداعمة للإبداع

وطنا اليوم – في إطار رؤيتها الرامية إلى بناء طالب متكامل فكرياُ وجسدياً، وضمن نهجها المستمر في تعزيز البيئة المدرسية الصحية والآمنة، عقدت وزارة التربية والتعليم يوم أمس الثلاثاء 12/ أيار ، مسابقة “أفضل مقصف مدرسي، برعاية وإشراف مباشر من إدارة التعليم العام، وبمتابعة حثيثة من قسم المقاصف المدرسية.

وتأتي هذه المسابقة تجسيداً لتوجيهات وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الذي يولي دعم الإبداع والتميّز المؤسسي اهتماماً بالغاً، إيماناً منه بأن بناء جيل قوي يبدأ من توفير بيئة مدرسية صحية ومحفزة، تُعزز قيم التنافس الإيجابي، وترسخ مفاهيم التغذية السليمة، بما ينعكس على تحصيل الطلبة الفكري والبدني.

وأشرف على فعاليات المسابقة مدير إدارة التعليم العام الدكتور أحمد المساعفة، وبمتابعة من رئيس قسم المقاصف المدرسية الدكتور هاشم الزعبي، حيث جرى تقييم المدارس المشاركة وفق معايير دقيقة شملت جودة الخدمات الغذائية، والنظافة العامة، والالتزام بالاشتراطات الصحية، والابتكار في تقديم المنتجات الغذائية الصحية للطلبة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز المدارس التالية بالمراكز العشرة الأولى:

المركز الأول: مدرسة دلاغة الثانوية المختلطة مديرية التربية والتعليم للواء البتراء.

المركز الثاني: مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات لواء قصبة عمّان.

المركز الثالث: مدرسة عبدالله بن رواحة الأساسية المختلطة منطقة معان.

المركز الرابع: مدرسة زبيدة بنت الحارث الثانوية للبنات منطقة الزرقاء الأولى.

المركز الخامس: مدرسة كتم الثانوية الشاملة للبنين لواء بني عبيد.

المركز السادس: مدرسة العدنانية الثانوية للبنات منطقة الكرك.

المركز السابع: مدرسة أروى بنت الحارث الأساسية المختلطة لواء دير علا.

المركز الثامن: مدرسة الأمير الحسن الثانوية المختلطة لواء الأغوار الشمالية.

المركز التاسع: مدرسة محيي الدين بن عربي الأساسية للبنين لواء الرمثا.

المركز العاشر: مدرسة سمرقند الأساسية المختلطة منطقة الزرقاء الثانية.

وأكدت الوزارة أن هذه المسابقة تأتي ضمن خطتها الشاملة لتطوير المقاصف المدرسية وتحويلها إلى نموذج تربوي وصحي متكامل، يعكس رؤية الوزارة بقيادة الوزير الدكتور عزمي محافظة في ترسيخ ثقافة التميّز والإبداع، وتحفيز المدارس على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وصحة وقدرة على العطاء والإنجاز.