زراعة قرنية صناعية لمعمرة تبلغ من العمر 104 سنوات

وطنا اليوم:كشفت مستشار طب وجراحة العيون والمتخصصة في تصحيح البصر بالليزر وزراعة القرنيات ” الدكتورة نانسي خلف الرقاد ” عن اجراء الخدمات الطبية الملكية عملية زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ من العمر 104 سنوات ، في سابقة تاريخية بسبب عمر السيدة.

وقالت الرقاد في منشور لها عبر مواقع التواصل :

في سابقة تاريخيّة…

زرعنا قرنية صناعية لمعمرة أردنية أصيلة تبلغ من العمر ١٠٤ سنوات…

زراعة أضاءت قلوبنا قبل ان تضيء لها نور العتمة

حديثها الأصيل و ارادتها الصلبة و ابتسامتها الأردنية جدا..

وجه جداتنا الذي يحمل الوطن

وعين اصبحت تراه اجمل …

الحمد لله الذي سخرنا لعباده الطيبين …واطال الله بعمر هذه الحجة … ومتعها بالعافية