زراعة قرنية صناعية لمعمرة تبلغ من العمر 104 سنوات

وطنا اليوم:كشفت مستشار طب وجراحة العيون والمتخصصة في تصحيح البصر بالليزر وزراعة القرنيات ” الدكتورة نانسي خلف الرقاد ” عن اجراء الخدمات الطبية الملكية عملية زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ من العمر 104 سنوات ، في سابقة تاريخية بسبب عمر السيدة.
وقالت الرقاد في منشور لها عبر مواقع التواصل :
في سابقة تاريخيّة…
زرعنا قرنية صناعية لمعمرة أردنية أصيلة تبلغ من العمر ١٠٤ سنوات…
زراعة أضاءت قلوبنا قبل ان تضيء لها نور العتمة
حديثها الأصيل و ارادتها الصلبة و ابتسامتها الأردنية جدا..
وجه جداتنا الذي يحمل الوطن
وعين اصبحت تراه اجمل …
الحمد لله الذي سخرنا لعباده الطيبين …واطال الله بعمر هذه الحجة … ومتعها بالعافية
