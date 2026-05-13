بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

زراعة قرنية صناعية لمعمرة تبلغ من العمر 104 سنوات

3 ساعات ago
زراعة قرنية صناعية لمعمرة تبلغ من العمر 104 سنوات

وطنا اليوم:كشفت مستشار طب وجراحة العيون والمتخصصة في تصحيح البصر بالليزر وزراعة القرنيات ” الدكتورة نانسي خلف الرقاد ” عن اجراء الخدمات الطبية الملكية عملية زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ من العمر 104 سنوات ، في سابقة تاريخية بسبب عمر السيدة.
وقالت الرقاد في منشور لها عبر مواقع التواصل :
في سابقة تاريخيّة…
زرعنا قرنية صناعية لمعمرة أردنية أصيلة تبلغ من العمر ١٠٤ سنوات…
زراعة أضاءت قلوبنا قبل ان تضيء لها نور العتمة
حديثها الأصيل و ارادتها الصلبة و ابتسامتها الأردنية جدا..
وجه جداتنا الذي يحمل الوطن
وعين اصبحت تراه اجمل …
الحمد لله الذي سخرنا لعباده الطيبين …واطال الله بعمر هذه الحجة … ومتعها بالعافية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:01

تكرّيم الفائزين بجوائز التميز التربوي لدورة 2025–2026 (أسماء)

19:26

إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند

19:11

ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية

19:09

الجمارك : تسهيل عمليات الترانزيت ودخول وخروج البضائع والدعم اللوجستي

19:07

الوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة الله

18:11

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزيادات / عباد وآل أبو أحمده

16:54

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين

16:52

ما الذي يريده ترمب من لبنان لأجل شريكه “الرائع”؟

16:51

وزارة التربية والتعليم تعقد مسابقة “أفضل مقصف مدرسي” تعزيزاً لبيئة تعليمية صحية وداعمة للإبداع

16:49

Umniah by Beyon and Jordan National Team Star Odeh Al-Fakhouri Announce Partnership Supporting Jordanian Youth and Ambition

16:47

أمنية ونجم المنتخب الوطني عُودة الفاخوري يعلنان شراكة تدعم الشباب والطموح الأردني

16:24

جامعة فيلادلفيا تحصد المركز الأول في مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026

وفيات
الوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026